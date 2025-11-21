A- A+

MISS UNIVERSO Quem ganhou o Miss Universo 2025? Brasileira ficou fora do top 12 da competição Antes de ser consagrada com a coroa, a miss foi humilhada e passou por um momento constrangedor com o organizador do concurso de beleza

Os jurados da maior competição de inspiração em propósito e beleza do mundo, o Miss Universo, elegeram Fátima Bosch, do México, a Miss Universo 2025. A mexicana foi coroada na madrugada desta sexta-feira (21; noite de quinta-feira no Brasil), em cerimônia em Bangkok, na Tailândia.

Antes de ser consagrada com a coroa, a miss foi humilhada e passou por um momento constrangedor com o organizador do concurso de beleza. O empresário tailandês Nawat Itsaragrisil teria repreendido Bosch pela falta de conteúdos promocionais da Tailândia nas redes sociais da modelo.



Fátima contou para um grupo da imprensa, que estava no local, que, na ocasião, o organizador a teria chamado de "burra". O escândalo foi transmitido ao vivo, no dia 4 de novembro, quando as participantes já estavam reunidas na Tailândia.

Ao responder, ela foi interrompida aos gritos pelo organizador, que chegou a solicitar a presença dos seguranças e ameaçou desclassificar quem a apoiasse.

Em tom de protesto, as outras candidatas deixaram o local do ocorrido. O momento viralizou nas redes sociais. O constrangimento da Miss México resultou em um pronunciamento da Organização Miss Universo nas redes sociais, que condenou o "comportamento malicioso" do tailandês, que chegou a chorar ao se desculpar pela situação.

Quem é a Miss Universo 2025?

Fátima Bosch nasceu em 19 de maio de 2000 em Teapa, Tabasco, e construiu uma carreira notável com base na formação internacional em moda, área em que atua como modelo, criadora e embaixadora de temas ligados ao empoderamento feminino, experiência em concursos e uma postura firme diante de situações de pressão.

A Miss Universo 2025 começou os estudos na indústrida da moda na Escola Arjí, em Villahermosa. Mais tarde, seguiu para o campo do vestuário e design de moda na Universidade Ibero-Americana, ampliando seus conhecimentos na Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), em Milão, e no Lyndon Institute, em Vermont (EUA).

Entre as 122 concorrentes, a competição se organiza em TOP 30, TOP 12 e TOP 5, antes de anunciar a grande campeã. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP.

Antes da fama internacional, Fátima já havia marcado presença no cenário regional. Em abril de 2018, foi coroada Flor de Oro Tabasco, tornando-se a décima representante de seu município, Teapa, a conquistar o título. A partir de então, consolidou seu nome nos concursos nacionais.

Em setembro de 2025, Fátima venceu a segunda edição do Miss Universo México, em Zapopan, Jalisco. O triunfo garantiu a ela a vaga para o Miss Universo, transformando-a na primeira mulher de Tabasco a representar o México na disputa global.

Brasil não garantiu vaga na semi-final

A piauiense Maria Gabriela Lacerda, 22 anos, representante do Brasil no Miss Universo 2025, foi eliminada do concurso antes de chegar ao top 12, mas foi escolhida entre as 30 finalistas.



Maria Gabriela homenageou Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no desfile de traje típico.

Maria Gabriela Lacerda, 22, representante do Brasil no Miss Universo 2025 | Foto: Lilian Suwanrumpha/AFP

Entre as 122 concorrentes, a competição se organiza em top 30, top 12 e top 5, antes de anunciar a grande campeã.

Confira o top 5:

México - Fátima Bosch

Tailândia - Praveenar Singh

Filipinas - Ahtisa Manalo

Venezuela - Stephany Adriana Abasali Nasser

Costa do Marfim - Olivia Yacé

Confira o top 12:

Chile - María Ignacia Moll

Colômbia - Vanessa Pulgarín

Cuba - Lina Luaces

Guadalupe - Ophély Mézino

Porto Rico - Zashely Alice Rivera

China - Zhao Na

Filipinas - Ahtisa Manalo

Tailândia - Praveenar Singh

Malta - Julia Ann Cluett

Costa do Marfim - Olivia Yacé

