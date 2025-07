Quem ganhou o "Power Couple"? Anúncio de casal campeão surpreende participantes, e perdedores reagem

A- A+

Chegou ao fim, na noite da última quinta-feira (10), a sétima edição do " Power Couple". O anúncio do resultado da grande final surpreendeu os participantes e parte dos espectadores nas redes sociais. Diferentemente do que apontava a maioria das enquetes, Carol e Radamés levaram a melhor, consagrando-se como campeões e superando o casal de rivais formado por Adriana e Dhomini

"Eles tiveram uma leitura de jogo irritantemente precisa. Parece até juiz. Parece até faixa preta", comentou o apresentador Felipe Andreoli, que comanda a atração televisiva ao lado da esposa Rafa Brites.

As porcentagens da grande final do "Power Couple" foram as seguintes: Carol e Radamés obtiveram 54,24% dos votos do público para se tornarem campeões do programa. Na sequência, aparecem Adriana e Dhomini, com 41,84%. Na lanterninha, vêm, então, Ray e Victor, com 3,92%.

Ao descobrirem que haviam se tornado os mais novos milionários do país, Carol e Radamés comemoraram intensamente — com gritos, pulos e muita empolgação — enquanto o ex-BBB Dhomini e sua esposa permaneceram ao lado, visivelmente contrariados.

Após o encerramento oficial do programa, todos os participantes se reuniram para um bate-papo ao vivo sobre o programa exibido pela Record. Segundo colocado, Dhomini não se conteve e comentou sua derrota para os principais adversários no jogo.

Semanas antes, às vésperas da grande final, ele protagonizou uma discussão feira com Carol e Radamés, precisando ser contido por integrantes da produção do reality show — para que não houvesse briga física.

"Eu não tenho arrependimento algum!", afirmou ele na Cabine de Descompressão. "A Carol impõe o que ela pensa com prepotência, ela não deixa ninguém falar ali", completou o ex-BBB.

Dhomini afirma que gostaria de ter se expressado mais durante a maior briga do reality show — e que ele só não continuou a discussão devido à intervenção da produção do programa. "Se tivessem me soltado naquela hora, eu só ia continuar falando. Não sou bobo. A pessoa transtornada não tem limites. Eu iria xingar mais. Estava há um mês engasgado daquilo tudo, precisava falar!", explicou.

"Eu não tenho arrependimento. Sou doido, mas não bobo. Não me arrependendo disso porque eu não estaria aqui. Se não fosse isso eu não estaria aqui até agora", acrescentou o marido de Adriana no pós-programa.

