Cinema "Quem iria querer ver um filme sobre um crítico de cinema?", diz Quentin Tarantino Diretor de cinema desistiu de fazer o novo longa "O crítico de cinema"

Em entrevista ao podcast Church of Tarantino, o diretor Quentin Tarantino enfim explicou a razão de ter desistido de fazer aquele que seria o seu 10º e último longa-metragem, “The movie critic” (“O crítico de cinema”).

“Todo título de filme de Tarantino promete muito, exceto ‘The movie critic’. Quem iria querer ver um filme sobre um crítico de cinema?”, disse ele.

“Eu estava animado com o roteiro, mas quando entramos em pré-produção, não estava animado em dramatizar o que escrevi”, acrescentou ele, ainda na entrevista no podcast. O problema, acredita-se, tenha sido o de o diretor de ter conseguido vencer o grande desafio imposto pelo filme: o de “pegar a profissão mais chata do mundo e torná-la interessante”.

Tarantino também revelou no podcast que “The movie critic” começou originalmente como uma série de TV de oito episódios, antes de ser retrabalhada como um longa-metragem. E garantiu que os boatos de que envolveria uma aparição de Cliff Booth (personagem de Brad Pitt em seu último longa, “Era uma vez em... Hollywood”) eram "besteira".

No entanto, Cliff retornará às telas em breve, já que a produção de “The adventures of Cliff Booth”, a sequência de “Era uma vez em... Hollywood”, escrita por Tarantino e dirigida por David Fincher para a Netflix, está em andamento.

“The movie critic”, disse o cineasta, seria baseada em “em um cara real que nunca ficou famoso” e “escrevia resenhas para uma revista pornô”.

“Ele era muito rude, sabe? Falava palavrão, coisas racistas. Mas essa merda era muito engraçada. Ele era grosso pra caramba”, afirmou. “Eu acho que ele era um crítico muito bom. Cínico pra caramba.”

“The movie critic” seria ambientado na Califórnia, em 1977, e o protagonista trabalharia em uma revista chamada The Popstar Pages.

Tarantino sempre disse que se aposentaria após lançar seu décimo filme. Ele considera que as duas partes de “Kill Bill” são um único filme e não põe na conta “My best friend’s birthday”, filme amador nunca lançado.

A produção de “The movie critic” já havia sido atrasada porque Tarantino quis reescrever o roteiro. Mas nem tudo está perdido. Já aconteceu de o diretor voltar a projetos anteriormente abandonados. Em 2014, ele chegou a cancelar “Os oito odiados” depois que rascunhos do roteiro vazaram.

