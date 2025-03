A- A+

PROVA DO LÍDER Quem Maike escolheu para o VIP no BBB 25? E para o Na Mira do Líder? A Prova do Anjo será disputada nesta sexta-feira (28) e será seguida pela formação de Paredão

Maike foi o grande vencedor da Prova do Líder no BBB 25 nesta quinta (27) e já teve de escolher, além de seu VIP, três brothers para o Na Mira do Líder. O reality, que ocorre em Modo Turbo, terá uma eliminação já no domingo (30).



Também na quinta, Maike e Diego Hypolito tiveram de escolher dois participantes para disputar uma rodada que valeria uma vaga no próximo Paredão. Os escolhidos foram João Gabriel e Vinícius. Vinícius levou a pior e acabou emparedado.

A Prova do Anjo será disputada nesta sexta-feira (28) e será seguida pela formação de Paredão no mesmo dia.

A dinâmica do Bate-Volta não fará mais parte do programa até o final da temporada. Ainda no domingo, uma nova Prova do Líder será disputada e um novo paredão será formado. A eliminação ocorrerá na terça-feira, 1º.

Quem Maike escolheu para o VIP?

- Vilma

- João Gabriel

- João Pedro



Quem Maike escolheu para o Na Mira do Líder?

- Daniele Hypolito

- Diego Hypolito

- Delma



Veja também