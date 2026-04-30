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Evento Quem mais vai se apresentar no Todo Mundo no Rio de 2026, além de Shakira? Cantora sobe ao palco às 21h45, mas as atrações já animam o público a partir das 17h30

Além da atração principal da edição do Todo Mundo no Rio de 2026, Shakira, outros nomes de peso já estão confirmados para subir no palco montado na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado, tanto no esquenta quanto no pós. Há também especulações sobre participações especiais durante a apresentação da artista colombiana — um dos nomes citados é Anitta. Mas ainda não há confirmação oficial.

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Vintage Culture e Maz no esquenta do show

Quem vai abrir o show às 17h30 é o DJ Vintage Culture, um dos mais badalados do mundo. O mato-grossense Lukas Ruiz tem milhões de ouvintes nas plataformas de streaming e acumula passagens frequentes por festivais de grande porte — incluindo o próprio Coachella —, além de já ter figurado entre os DJs mais ouvidos do mundo. Hits como “Slow Down” ajudaram a impulsionar sua carreira para além das pistas, ampliando sua presença no mercado internacional.

Já às 19h DJ Maz (o carioca Thomaz Prado) comanda o palco. O artista vem ampliando sua projeção fora do país com sets que misturam house e afro house a referências brasileiras, como samba, baião e MPB. Ele também integrou o line-up do Coachella (um dos maiores festivais do mundo), em 2024. Entre seus trabalhos mais conhecidos está o remix de “Banho de Folhas”, de Luedji Luna, que ganhou pistas internacionais.

Papatinho e Melody no pós-show

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Às 0h15, após o show de Shakira, o DJ Papatinho segue animando o público. Ele tem como convidada a cantora Melody.

Papatinho (Tiago da Cal Alves) é um artista com mais de 18 anos de carreira. Em 2025, o artista lançou um remix da música "Estoy Aquí" com a cantora colombiana. DJ e produtor, coleciona hits com outros artistas famosos, como Anitta. Entre suas faixas mais conhecidas estão "Onda Diferente" (Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg), "Amor de Fim de Noite" (com Orochi) e "Sem Convite".

Melody (Gabriela de Abreu Severino), convidada do DJ para o "AfterShow", também é dona de diversas músicas estouradas, como "Jet Ski", hit do Carnaval 2026 e feita em colaboração com Pedro Sampaio. A artista tem 19 anos e ficou famosa após viralizar na internet em 2015 com vídeos onde aparece executando falsetes inspirados na cantora Mariah Carey.

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Anitta vem aí?

Além dos nomes já confirmados, os fãs de Shakira fazem especulações sobre quem poderá fazer participações com a artista durante seu show. A confirmação mais esperada é a da cantora Anitta, que, nesta quarta-feira, postou um vídeo de uma espécie de “ensaio” com Shakira. As duas apareceram dançando a música “Choka Choka”, parceria lançada pela dupla recentemente.

A organização do evento não confirmou Anitta e nem outras participações, alegando que o anúncio será feito pela própria Shakira.

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