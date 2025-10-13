A- A+

VAL TUDO Quem matou Odete? Levantamento mostra Heleninha e Fátima como as principais suspeitas nas redes César é o menos provável, de acordo com análise de empresa de dados

Na corrida pela preferência do público das redes sociais pelo posto de assassino de Odete Roitman, a disputa está acirrada entre Heleninha (Paolla Oliveira) e Maria de Fátima (Bella Campos). Ou melhor: tecnicamente empatada.

Segundo levantamento exclusivo feito para o jornal O Globo pela empresa de inteligência de dados Timelens, a filha e a ex-nora da empresária são os nomes preferidos para terem apertado o gatilho na novela "Vale tudo". O nome será conhecido na próxima sexta-feira, dia 17, no último capítulo.

Confira as porcentagens de cada um dos cincos suspeitos, de acordo com análises feitas entre a exibição do capítulo da morte e o último dia 9, a partir de menções no Facebook, X, Instagram, Linkedin, TikTok, Youtube, blogs e notícias.

Fátima e Heleninha: 24%

Celina: 23%

Marco Aurélio: 15%

César: 14%

"Dentre os cinco personagens indicados como suspeitos, 46% das menções apontam que o crime teria sido cometido por algum membro da própria família Roitman, como Heleninha e Celina", analisa a empresa.

Ainda segundo a Timelens, o número de menções sobre “Vale tudo” nos primeiros dez dias de outubro já supera em 42% o total registrado em todo o mês de setembro. Mais da metade delas (54%) são sobre Odete; 36%, relacionadas à morte ou quem cometeu o crime. Desde o capítulo de segunda-feira até o dia 9, 76% das buscas no Google sobre a novela também estão relacionadas à morte da empresária.

