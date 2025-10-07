A- A+

Quem matou Odete Roitman? Após assassinato, "Vale Tudo" chega à reta final com vários suspeitos Capítulo desta segunda-feira (6) levantou possibilidade de personagens como Fátima, Marco Aurélio, César, Heleninha e Celina como suspeitos

Finalmente o capítulo mais aguardado desde a estreia do remake de "Vale Tudo" foi ao ar.

Odete Roitman foi assassinada com um tiro, em seu quarto no Copacabana Palace, em cena exibida nessa segunda-feira (6).

A partir de agora a pergunta que todo o Brasil voltará a fazer é: Quem matou Odete Roitman?

Entre os personagens que surgiram como suspeitos no capítulo estão Marco Aurélio ( Alexandre Nero), César Ribeiro ( Cauã Reymond)/Olavo (Ricardo Teodoro), Maria de Fátima ( Bella Campos) e Celina (Malu Galli).

Após o tiro que encerrou o capítulo, nas cenas que vão ao ar na terça-feira estava uma sobre a investigação, já apontando os cinco como os principais suspeitos.

ODETE ROITMAN LEVOU UM TIRO!



Quem MATOU ela??? #ValeTudo pic.twitter.com/fjdjn9yj2L — TV Globo (@tvglobo) October 7, 2025



A seguir, confira as explicações para os motivos dos principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman no folhetim das 21h na TV Globo.

Marco Aurélio

O vice-presidente da TCA se hospedou no Copacabana Palace e levou uma pistola com ele para matar a Odete. Além de suspeitar que Odete tentou assassiná-lo duas vezes, ele pretende ficar com o controle da empresa com a morte da ex-chefe.

Celina

A irmã de Odete não a perdoa por tudo que ela fez com a família, ficando ainda mais abalada por acreditar que sua sobrinha Heleninha cometeu suicídio ao descobrir que a mãe a acusou falsamente por 13 anos pela morte do irmão, Leonardo.

César

O gigolô estaria convencido de que corre risco de vida caso venha a contrariar Odete. Como é casado com a vilã, também herdaria metade das ações da TCA em caso de sua morte, o que lhe conferiria ganho financeiro significativo. Conta com a ajuda do amigo Olavo, que a alvejaria com um fuzil, de um prédio próximo.

Heleninha

Heleninha, que havia desaparecido após descobrir que o irmão gêmeo, Leonardo, que acreditava estar morto por sua culpa, estava vivo e mantido escondido pela mãe, surgiu bêbada no Copacabana Palace. É suspeita de matar a mãe por vingança.

Fátima

Após tentar chantagear a ex-sogra, Fátima escapa de ser morta por um matador de aluguel. Para se vingar, ela compra uma arma de marginais e aprende a atirar antes de se hospedar no Copacabana Palace.

Dez finais diferentes

A especulação corre solta, mas não há absolutamente nenhuma pista sobre o que o público vai descobrir no próximo dia 17, quando a novela de Manuela Dias terminar. Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, afirma que o público vai se surpreender. E a autora detém-se a dizer, ao GLOBO, que escreveu cenas para cinco suspeitos (dez finais, dois para cada um).

"Pelo meio da novela, comecei a descobrir quem iria matar Odete, mas escrevi há um mês e meio", conta a novelista, que tinha 11 anos na época do primeiro assassinato. — Acho que era muito pequena para ter minhas próprias apostas.

