Quem matou Odete Roitman? Após assassinato, "Vale Tudo" chega à reta final com vários suspeitos
Capítulo desta segunda-feira (6) levantou possibilidade de personagens como Fátima, Marco Aurélio, César, Heleninha e Celina como suspeitos
Finalmente o capítulo mais aguardado desde a estreia do remake de "Vale Tudo" foi ao ar.
Odete Roitman foi assassinada com um tiro, em seu quarto no Copacabana Palace, em cena exibida nessa segunda-feira (6).
A partir de agora a pergunta que todo o Brasil voltará a fazer é: Quem matou Odete Roitman?
Entre os personagens que surgiram como suspeitos no capítulo estão Marco Aurélio ( Alexandre Nero), César Ribeiro ( Cauã Reymond)/Olavo (Ricardo Teodoro), Maria de Fátima ( Bella Campos) e Celina (Malu Galli).
Após o tiro que encerrou o capítulo, nas cenas que vão ao ar na terça-feira estava uma sobre a investigação, já apontando os cinco como os principais suspeitos.
ODETE ROITMAN LEVOU UM TIRO!— TV Globo (@tvglobo) October 7, 2025
Quem MATOU ela??? #ValeTudo pic.twitter.com/fjdjn9yj2L
A seguir, confira as explicações para os motivos dos principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman no folhetim das 21h na TV Globo.
Marco Aurélio
O vice-presidente da TCA se hospedou no Copacabana Palace e levou uma pistola com ele para matar a Odete. Além de suspeitar que Odete tentou assassiná-lo duas vezes, ele pretende ficar com o controle da empresa com a morte da ex-chefe.
Celina
A irmã de Odete não a perdoa por tudo que ela fez com a família, ficando ainda mais abalada por acreditar que sua sobrinha Heleninha cometeu suicídio ao descobrir que a mãe a acusou falsamente por 13 anos pela morte do irmão, Leonardo.
César
O gigolô estaria convencido de que corre risco de vida caso venha a contrariar Odete. Como é casado com a vilã, também herdaria metade das ações da TCA em caso de sua morte, o que lhe conferiria ganho financeiro significativo. Conta com a ajuda do amigo Olavo, que a alvejaria com um fuzil, de um prédio próximo.
Heleninha
Heleninha, que havia desaparecido após descobrir que o irmão gêmeo, Leonardo, que acreditava estar morto por sua culpa, estava vivo e mantido escondido pela mãe, surgiu bêbada no Copacabana Palace. É suspeita de matar a mãe por vingança.
Fátima
Após tentar chantagear a ex-sogra, Fátima escapa de ser morta por um matador de aluguel. Para se vingar, ela compra uma arma de marginais e aprende a atirar antes de se hospedar no Copacabana Palace.
Dez finais diferentes
A especulação corre solta, mas não há absolutamente nenhuma pista sobre o que o público vai descobrir no próximo dia 17, quando a novela de Manuela Dias terminar. Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, afirma que o público vai se surpreender. E a autora detém-se a dizer, ao GLOBO, que escreveu cenas para cinco suspeitos (dez finais, dois para cada um).
"Pelo meio da novela, comecei a descobrir quem iria matar Odete, mas escrevi há um mês e meio", conta a novelista, que tinha 11 anos na época do primeiro assassinato. — Acho que era muito pequena para ter minhas próprias apostas.