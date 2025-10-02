Qui, 02 de Outubro

novela

Concurso sobre 'quem matou Odete Roitman' em 'Vale tudo' recebeu três milhões de cartas em 1988

Promoção sorteou cerca de R$ 85 mil para os apostadores em nome de Leila, personagem de Cássia Kis

Em 1989, público fez suas apostas de "quem matou Odete Roitman?"Em 1989, público fez suas apostas de "quem matou Odete Roitman?" - Foto: Divulgação/TV Globo

"Quem matou Odete Roitman?" é a pergunta de 2025, mas foi também a de 1988, quando a versão original de " Vale tudo", escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères foi ao ar na TV Globo. Um dos maiores crimes da novelas movimentou o Brasil como nunca naquela época, a ponto de o concurso "Quem matou Odete Roitman e qual o caldo da Galinha azul?", promovido pela Nestlé, fabricante do caldo Maggi, em parceria com a TV Globo, ter recebido três milhões de cartas.

A ideia era sortear, após a reprise do último capítulo, o prêmio de 5 milhões de cruzados (quantia que valeria, hoje, R$ 85.471,43, de acordo com o IPCA; e R$ 120.944,81, segundo o IGP-DI) para quem apostou em Leila, a personagem de Cássia Kis. O número de concorrentes que acertaram não foi alto: apenas 6,3% de quem enviou cartas.

O mais cotado, para não fugir do clichê das histórias de mistério, foi o mordomo Eugênio (Sérgio Mamberti), com 24% das cartas. Depois, apareceu o nome do empresário Marco Aurélio (Reginaldo Faria), com 23%. Antes de Leila veio César (Carlos Alberto Riccelli), com 7,5%.
 

"Na primeira semana de lançamento do concurso recebemos 300 mil cartas", disse o diretor da Divisão de Leite e Produtos Culinários da Nestlé, Wilber Marques Antunes ao GLOBO em 7 de janeiro de 1989, um dia depois do final da novela. "O resultado foi imediato".

Quem matou Odete Roitman em 1988?
A resposta veio no dia 9 de janeiro de 1989, quando foi ao ar o capítulo final do folhetim. Leila tem uma crise de ciúmes e segue Marco Aurélio (Reginaldo Faria) até o apartamento onde Odete se encontrava com César, imaginando que o marido tinha um caso com Fátima.

Ao chegar ao local, onde Odete confrontava Marco Aurélio sobre desvios na TCA, Leila toma o revólver do vilão e atira num vulto atrás da porta, imaginando ser Fátima, e só depois percebe ter matado Odete.

Autor da trama com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Gilberto Braga contou que o assassino original não seria Leila, mas o final foi mudado após um vazamento de reoteiro. Dessa forma, foram gravados diferentes desfechos para o assassinato, e apenas os autores e uma equipe pequena sabiam qual deles iria ao ar, até o momento da exibição.

