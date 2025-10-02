A- A+

novela Concurso sobre 'quem matou Odete Roitman' em 'Vale tudo' recebeu três milhões de cartas em 1988 Promoção sorteou cerca de R$ 85 mil para os apostadores em nome de Leila, personagem de Cássia Kis

"Quem matou Odete Roitman?" é a pergunta de 2025, mas foi também a de 1988, quando a versão original de " Vale tudo", escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères foi ao ar na TV Globo. Um dos maiores crimes da novelas movimentou o Brasil como nunca naquela época, a ponto de o concurso "Quem matou Odete Roitman e qual o caldo da Galinha azul?", promovido pela Nestlé, fabricante do caldo Maggi, em parceria com a TV Globo, ter recebido três milhões de cartas.

A ideia era sortear, após a reprise do último capítulo, o prêmio de 5 milhões de cruzados (quantia que valeria, hoje, R$ 85.471,43, de acordo com o IPCA; e R$ 120.944,81, segundo o IGP-DI) para quem apostou em Leila, a personagem de Cássia Kis. O número de concorrentes que acertaram não foi alto: apenas 6,3% de quem enviou cartas.



O mais cotado, para não fugir do clichê das histórias de mistério, foi o mordomo Eugênio (Sérgio Mamberti), com 24% das cartas. Depois, apareceu o nome do empresário Marco Aurélio (Reginaldo Faria), com 23%. Antes de Leila veio César (Carlos Alberto Riccelli), com 7,5%.



"Na primeira semana de lançamento do concurso recebemos 300 mil cartas", disse o diretor da Divisão de Leite e Produtos Culinários da Nestlé, Wilber Marques Antunes ao GLOBO em 7 de janeiro de 1989, um dia depois do final da novela. "O resultado foi imediato".

Quem matou Odete Roitman em 1988?

A resposta veio no dia 9 de janeiro de 1989, quando foi ao ar o capítulo final do folhetim. Leila tem uma crise de ciúmes e segue Marco Aurélio (Reginaldo Faria) até o apartamento onde Odete se encontrava com César, imaginando que o marido tinha um caso com Fátima.

Ao chegar ao local, onde Odete confrontava Marco Aurélio sobre desvios na TCA, Leila toma o revólver do vilão e atira num vulto atrás da porta, imaginando ser Fátima, e só depois percebe ter matado Odete.

Autor da trama com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Gilberto Braga contou que o assassino original não seria Leila, mas o final foi mudado após um vazamento de reoteiro. Dessa forma, foram gravados diferentes desfechos para o assassinato, e apenas os autores e uma equipe pequena sabiam qual deles iria ao ar, até o momento da exibição.

