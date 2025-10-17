A- A+

FIM DO MISTÉRIO Quem matou Odete Roitman? Resposta será revelada nesta sexta-feira (17) No Recife, último capítulo de "Vale Tudo" será exibido em parque e bares

Após quase seis meses de exibição de “Vale Tudo”, o remake finalmente responde à pergunta: “Quem matou Odete Roitman?”. Diferentes teorias sobre a autoria do crime têm movimentado as redes sociais nas últimas semanas, mas o desfecho será revelado na noite desta sexta-feira (17), quando vai ao ar o último capítulo da trama.

Desde antes da estreia do folhetim, Manuela Dias - responsável por reescrever a história - avisou que alteraria o final escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, autores da versão original. Em 6 de janeiro de 1989, os brasileiros pararam para descobrir que Leila, interpretada na época por Cássia Kis, havia tirado a vida da vilã acidentalmente.

Desta vez, a autora entregou de antemão cinco suspeitos: Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos). No entanto, a maioria dos espectadores acredita que a bilionária interpretada por Débora Bloch não morreu.



Segundo a pesquisa realizada pela AtlasIntel para a revista Veja, 39,1% dos entrevistados acreditam que Odete Roitman forjou a própria morte para escapar dos seus inimigos. O próprio roteiro dá espaço à teoria, já que a cena do enterro da vilã mostrou ela sendo sepultada com o caixão fechado. Freitas (Luis Lobianco) e Consuelo (Belize Pombal) são possíveis cúmplices, já que prometeram favores à empresária pouco antes do assassinato.

O nome da filha da vilã, Heleninha, surge em segundo lugar na mesma pesquisa, com 11,2% dos palpites. Curiosamente, personagens que estariam fora da lista de suspeitos estão entre os mais citados. Dona Nice (Teca Pereira), que teoricamente já faleceu na trama, é a aposta de 9,9% dos ouvidos. Mesmo debilitado após um acidente de carro, Leonardo (Guilherme Magon), filho da vilã, é visto por 3,6% das pessoas como um possível assassino.

Ao redor do Brasil, estão sendo organizadas exibições especiais do capítulo final. No Recife, a Globo monta um telão no Parque Apipucos, na Zona Norte, com música, feira gastronômica e distribuição gratuita de pipoca, a partir das 18h. Alguns bares da cidade, como o Pajubar e a Casa Bacurau também exibirão o desfecho da novela para os seus frequentadores.

“Vale Tudo” se despede com a terceira menor audiência da faixa das 21h da Globo. Ao mesmo tempo, a produção alcançou o maior faturamento de uma novela na história da emissora, arrecadando mais de R$ 200 milhões em publicidade até setembro. A trama também se manteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Na internet, Manuela Dias não foi poupada das críticas pelas diversas mudanças no enredo em relação à novela original. O apagamento da protagonista Raquel, vivida por Taís Araujo, chamou a atenção, gerando descontentamento na própria atriz.

O público também não deixou passar os diversos erros de continuidade, problemas em algumas atuações e excesso de merchandising nas cenas, além dos desentendimentos nos bastidores protagonizados por Bella Campos e Cauã Reymond. Uma coisa é certa: entre erros e acertos, “Vale Tudo” não passou despercebida.



