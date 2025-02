A- A+

MÚSICA ''Quem Não Dá É Pirangueiro'': Mangroov lança EP com três canções inéditas para o Carnaval; confira

O Carnaval chegou e os pernambucanos da Mangroov entram no clima da Folia de Momo em seu mais recente lançamento, o EP ''Quem Não Dá É Pirangueiro'' (QNDÉP), com três faixas inéditas. A banda manifesta o seu rock alternativo através do frevo e da La Ursa em uma ode à festa carnavalesca.

A Mangroov disponibilizou o EP nas plataformas digitais no último dia 21. O projeto, que foi produzido por dois anos, reforça a banda como um dos expoentes da nova sonoridade pernambucana, bem como a sua contemporânea Hóspedes da Rua Rosa, tendo como referências Nação Zumbi, Sheik Tosado e Otto.

Desde o lançamento da canção autointitulada ''Mangroov'', em 2022, a banda renunciou suas composições em inglês - mesmo Red Hot Chili Peppers permanecendo como uma influência - e deu início a uma fase inspirada nas raízes do Manguebeat. Os versos ''o meu groove é do mangue, é da lama, é do sangue que vem minha fé'', exteriorizou para o público a nova verve sonora.

''A nossa expectativa é elevar a Mangroov para outro nível com esse EP, mostrando que chegamos no cenário pernambucano e nacional'', expressou o guitarrista Rafael Portela.

La Ursa

Há quase três anos que a manifestação carnavalesca da La Ursa é uma das marcas registradas da Mangroov, acompanhando a identidade visual da banda.

Nesse novo capítulo, o EP ''QNDÉP'' leva o nome de uma das expressões mais populares do nosso Carnaval: ''A La Ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro''.

A banda recifense, formada por Lucas Dimoura, Rafael Portela, Gustavo Lippo e Paulo Falcão, não só incorporou um dos mais icônicos personagens do Carnaval pernambucano ao seu novo EP, como também utilizou a sua figura para realizar uma denúncia.

O questionamento é simples: a má distribuição do capital. Em Pernambuco, pirangueiro significa uma pessoa muquirana, mão fechada.

''Trouxemos a La Ursa porque precisávamos de um personagem pernambucano para representar a realidade do capitalismo em que a medida de tudo é o dinheiro. A música dela sintetiza bem a ideia do EP'', compartilhou o vocalista Lucas Dimoura em entrevista à Folha de Pernambuco

Novidade

A Mangroov integrou o ritmo do frevo ao seu rock que já combina blues, funk e ritmos regionais, refletindo nas três faixas inéditas: ''Pre-juízo'', ''Dose de Contramão'' e ''Ladêra''. A banda quis simbolizar o Carnaval como uma clareza súbita em meio às injustiças sociais do capitalismo.

Na canção que inicia QNDÉP, o eu-lírico fala sobre se ''dolarizar para ver se a vida vale mais que um real''. Enquanto na música seguinte, ''Dose de Contramão'', ele exprime o desejo de ''exorcizar essa desilusão'', para finalmente chegar no ''alto da ladêra'' e, assim, poder respirar.

Em ''Quem Não Dá É Pirangueiro'', a Mangroov segue ''cantando Recife e suas injustiças'' e entrega para o público fôlego e três hits carnavalescos como cartão-postal.

