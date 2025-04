A- A+

Famosos Quem é o novo amor de Matteus, que conquistou o ex-BBB após um mês do término com Isabelle Anna Julia Ferreira, que completou 25 anos em março deste ano, terminou o curso de medicina e já conta com a simpatia da família do gaúcho

O ex-BBB Matteus Amaral realmente virou a página e está feliz. Após viver um relacionamento de cerca de um ano com Isabelle Nogueira, musa do Boi Garantido — com quem se envolveu durante o reality no ano passado —, o gaúcho engatou um namoro com a influencer Anna Julia Ferreira, que acaba de concluir os estudos na faculdade. A confirmação da nova relação veio após uma série de rumores, especialmente depois de flagras feitos menos de um mês após o anúncio do término com a dançarina amazonense.

Anna Julia tem 25 anos e atualmente tem comemorado a conclusão de seus estudos em medicina.

Em suas redes sociais, a jovem publica principalmente sobre seu estilo de vida, além de viagens e indicações diversas para os internautas. Ela tem cerca de 95 mil seguidores no Instagram e 215 mil, no TikTok.

Ela e Matteus vinham sendo apontado como um casal pouco tempo depois do término com Isabelle em fevereiro deste ano, três meses depois de anunciarem o noivado.

O gaúcho, entretanto, rejeitava a ideia de que estavam namorando e afirmava que era um período em que estavam se conhecendo melhor.

Mas em uma mensagem, ele entregou até que já tinha conhecido a família da amada.

“É uma pessoa fora de série, que está com os planos dela muito bem traçados. Eu também tenho os meus, super alinhados e é uma pessoa que tem uma família muito legal, que eu fiquei muito feliz de conhecer também. E é isso, a gente está em um período de se conhecer, de trocar essa ideia, de ver se realmente vale a pena”, disse Matteus, segundo o Extra.

O jornal afirma, entretanto, que o casal já se conhecia há cerca de oito anos.

A nova namorada de Matteus mora na cidade gaúcha de Lageado. No último fim de semana, ela esteve junto com a família do ex-BBB em Alegrete, também no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, Anna Julia também prestigiava a inauguração de uma loja dele — internautas repararam que ela até vestiu a camisa do empreendimento, o que demonstrou sua parceria com o amado na nova fase.

A influencer também fez registros da sogra, Luciane Amaral, mostrando já ter alguma proximidade com ela, chamando-a por um apelido carinhoso.

