Celebration tour Quem pagou o show de Madonna? Cantora se despediu do Rio no domingo (5) Diva do pop encerrou a turnê "Celebration" com show gratuito na Praia de Copacabana, no sábado (4)

Madonna passou como um furacão no Rio de Janeiro — um furacão caro. A cantora americana encerrou sua "The Celebration Tour" na cidade com um show apoteótico e gratuito na Praia de Copacabana, no sábado (4).

Segundo informou a Coluna do Ancelmo, o show da diva do pop custou quase R$ 60 milhões. Deste montante, houve apoio do governo do Estado do Rio e da prefeitura do Rio, que entraram com R$ 10 milhões cada. O banco Itaú, que tem Madonna na campanha de seus 100 anos, foi o responsável por arcar com a maior parte dos custos com a produção. Marcas como a Heineken também contribuíram através de patrocínio.

A produtora Bonus Track, com experiência em grandes shows, foi a responsável pelo evento. Foram eles que trouxeram para a mesma praia os Rolling Stones (em 2006) e os amigos Stevie Wonder e Gilberto Gil (2012), além de terem cuidado da turnê que Paul McCartney fez pelo Brasil em 2023.

Não houve investimento por parte do Governo Federal, seja através de patrocínio direto ou leis de incentivo, conforme reforçou o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, em vídeo publicado em suas redes sociais, no domingo (5).

Dos R$ 60 milhões, Madonna recebeu um cachê de R$ 17 milhões. Os demais custos envolveram logística e estrutura. A equipe da cantora ocupou 90 quatros no Copacabana Palace. Só de hospedagem, os custos foram de quase R$ 5 milhões. O palco da artista também não saiu barato, custando pouco mais de R$ 3 milhões, sem contar o valor para aluguel de equipamentos (R$ 20 milhões).

A produção precisou arcar, inclusive, com uma taxa obrigatória de direitos autorais do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que ficou na casa de R$ 1 milhão, segundo notícia publicada pelo UOL.

Volta pra casa

Dezenas de fãs ocuparam a área em frente ao Copacabana Palace, na noite do último domingo (5), para se despedir da cantora Madonna, que encerrou na turnê Celebration com o maior show de sua carreira, no último sábado (4), para uma multidão de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacanana, no Rio de Janeiro. A artista americana, de 65 anos, deixou o local onde estava hospedada, por volta das 22h20, acompanhada por seguranças e membros de sua equipe. Ela acenou para os admiradores e foi ovacionada, antes de seguir para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.

