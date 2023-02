A- A+

BBB 23 Quem queimou o feijão? Comida esquecida no fogo provoca treta entre participantes do "BBB 23" Integrantes que estão na Xepa protagonizaram discussão por causa de comida

Algumas das maiores brigas da história do “Big Brother Brasil” foram causadas por comida. Desta vez, um feijão queimado foi o motivo da treta entre os participantes do “BBB 23” nesta sexta-feira (23).

Alguém deixou queimar o feijão que estava sendo preparado pelo grupo Xepa, esquecendo as bocas do fogão acesas. Com isso, os “brothers” e “sisters” protagonizaram uma grande discussão sobre a identidade do culpado.



Ao ser avisada por Sarah Aline sobre o que havia acontecido, Bruna Griphao ficou irritada. “Papo reto? Quem que foi o filha da p*ta? Quem que foi o filha da p*ta?”, perguntou.



"Não tá com muito gosto de queimado, não. Embaixo dá pra ver que tá queimado, só embaixo. E o cheiro. Mas é mais cheiro do que gosto", comentou Sarah. Bruna também resolveu experimentar. "Às vezes fica até com mais tempero, né? Tá de boa, acho que ficou até mais gostoso", disse.

Sarah foi levar o aviso até os participantes que estavam no Quarto Deserto. Foi quando começaram as acusações e questionamentos.

"Que estranho, eu fui o último a comer, eu saí fora e se estivesse queimando eu tinha escutado borbulhando", afirmou Ricardo.

Fred acusou uma “sister”: "Eu sempre vou achar que é a Bruna". A atriz, no entanto, assegurou não ter ligado o fogo.

Olhando para Ricardo, Bruna ponderou: “Esse silêncio é você, né? Foi ele". O biólogo se defendeu: "Eu como comida gelada, congelada, pra que eu iria ligar o car**** do fogo?".



Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a treta generalizada e com a falta de higiene de Sarah e Bruna. Na hora de provar o feijão, as sister colocaram a colher na boca e a devolveram suja para a panela.





