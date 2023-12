A- A+

CULTURA "Quem quer ser um milionário?": conheça a história do britânico que perdeu R$ 6 milhões após fraude Charles Ingram seria a segunda pessoa a vencer o programa no país

Em 2001, o major britânico Charles Ingram se consagrou como a segunda pessoa a vencer a edição inglesa do 'Quem quer ser um milionário?'. Ingram havia acertado as 15 perguntas e tudo corria bem, até que diversas pessoas começaram a ligar para a emissora do programa na época. Elas acusavam o inglês de fraudar a competição.

A situação acontecia da seguinte maneira: o apresentador lia a pergunta e as respostas, e assim que ele terminava de anunciar a opção que seria a correta, uma pessoa no auditório tossia bem alto. As câmeras identificaram que as duas pessoas que tossiam durante o programa eram a esposa de Ingram, Diana, e o professor Tecwen Whittock, que estava na plateia junto da companheira do participante.





O cheque foi tirado dele assim que Ingram saiu do estúdio. Ao todo, foram, 19 tossidas em momentos importantes da competição, que casavam exatamente com a resposta correta do "Quem quer ser um milionário". Um vídeo que reuniu os eventos durante as perguntas foi entregue às autoridades policiais.





Acusado de fraude, Charles Ingram passou por um julgamento de quatro semanas entre março e abril de 2003, na Inglaterra. Ele foi sentenciado a 18 meses de reclusão e, depois de condenado, segundo o portal The Sun, o Conselho do Exército o forçou a renunciar ao cargo de major após 17 anos de serviço. Apesar disso, ele continuou sendo uma personalidade da TV e fez diversas aparições em reality shows de competição.

Ainda segundo o periódico, ele foi visto pela última vez em 2019, depois de declarar falência pela quarta vez, enquanto vendia joias em uma banca em Bath, na Inglaterra. Ingram sempre alegou ser inocente.

Veja também

Festival reúne pensamento e estética de 300 povos indígenas