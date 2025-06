'Quem quer ser um milionário': veja resposta certa de pergunta que eliminou estudante nesse domingo

A- A+

Faltavam só quatro perguntas para Leonardo Santana, de 29 anos, ganhar o tão cobiçado prêmio de R$ 1 milhão no quadro "Quem quer ser um milionário" do programa "Domingão com Huck" desse domingo (1).



Mas o baiano de Salvador esbarrou numa questão sobre música e ficou com R$ 100 mil.

Eis a pergunta que tirou Leonardo do jogo:

‘Roda Viva’, ‘Domingo no Parque’ e ‘Alegria, Alegria’ ficaram, respectivamente, em quais lugares no lendário III Festival de Música Popular Brasileira, em 1967?

Terceiro, segundo e quarto

Segundo, quarto e terceiro

Segundo, terceiro e quarto

Terceiro, quarto e segundo

Leonardo ainda tinha dois pedidos de ajuda no jogo, mas preferiu não usá-los. Ele escolheu a letra D, acreditando que na ordem "terceiro, quarto e segundo".



No entanto a resposta correta era a letra A — "Roda viva", "Domingo no parque" e "Alegria, alegria", ficaram, respectivamente, em terceiro, segundo e quarto lugares no III Festival de Música Popular Brasileira, em 1967.

Veja também