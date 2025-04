A- A+

BBB 25 Quem sai do 'BBB 25'? Enquetes mostram disputa acirrada no último paredão João Pedro, Renata e Vitória Strada formam o último paredão do reality

O "Big Brother Brasil" está na reta final e o último paredão do programa está formado: João Pedro, Renata e Vitória estão na berlinda. Um deles vai deixar a casa neste domingo (20).



Os dois que ficarem estão na final junto com Guilherme, que ganhou a prova do líder nesta sexta-feira (18).

Na enquete da Coluna Play, do Globo, Vitória Strada está mais cotada para deixar a casa com 41,38% dos votos, seguida de Renata, com 31,03%, e João Pedro, com 27,59%.



A tendência se repete na enquete da UOL: Vitória tem 60,47%, João Pedro aparece com 30,15%, e Renata descansa com 9,39% dos votos.

