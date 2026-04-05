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reality show Quem sai do BBB 26 hoje? Veja enquetes A poucas horas da eliminação, parcial atualizada aponta quem sai entre Chaiany, Juliano Floss e Marciele no 13º Paredão do programa

Com cenário instável, a disputa desta semana no BBB 26 segue em aberto. Enquetes atualizadas indicam oscilações frequentes nas porcentagens, embora dois participantes concentrem a maior parte dos votos. No paredão atual estão Chaiany, Juliano Floss e Marciele — e a dúvida sobre quem deixará o reality neste domingo (5) continua no ar.

Entre os levantamentos acompanhados, há um ponto de consenso: a permanência de Marciele. A participante amazonense, de 32 anos, aparece com os menores índices de rejeição até aqui, o que praticamente a tira da zona de risco. Com isso, a disputa pela eliminação fica concentrada entre Chaiany e Juliano Floss.

O "Uol" aponta Juliano Floss liderando a rejeição, com 41,02% dos votos. Chaiany vem na sequência, com 31,48%, enquanto Marciele soma 27,49%. A parcial da coluna Play, do GLOBO, o cenário muda levemente: Juliano segue à frente, mas com 48,02%, seguido por Marciele (35,29%) e Chaiany, que aparece com 16,69%.

Vale lembrar que esse tipo de enquete costuma refletir o chamado “voto de torcida”, já que não há limitação de participações por usuário. No formato oficial desta edição, o resultado final combina dois sistemas: o voto da torcida, com peso de 30%, e o voto único por CPF, que representa 70% da decisão.

Por isso, enquetes em redes sociais — que restringem a um voto por perfil — são vistas como um termômetro mais próximo do voto único. Segundo dados do consolidador "Votalhada", que reúne pesquisas de plataformas como X, Instagram e YouTube, Chaiany aparece na liderança da rejeição, com 56,36%. Juliano Floss surge em seguida, com 24,32%, e Marciele tem 19,23%.

Quem vai sair do BBB?

Considerando a média mais recente entre voto único e voto de torcida, Chaiany desponta como a principal candidata à eliminação, com 49,21% dos votos — número próximo da metade. Juliano Floss aparece em segundo lugar, com 28,9%, enquanto Marciele soma 21,83%, consolidando sua permanência na casa nesta reta decisiva do programa. A ver.

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