televisão Quem sai esta quinta (7) da Fazenda? Enquete aponta reviravolta no reality show Gui Vieira, Flor Fernandez e Zé Love estão na roça nesta semana; participantes do programa estão divididos em dois grupos rivais

O resultado da roça desta semana em " A fazenda" — que acontece nesta quinta-feira (7), às 22h30, na Record — deve marcar uma reviravolta no programa, como aponta a enquete realizada pela coluna Play, do Globo.



Favorito do público nas primeiras semanas do reality show, o jogador de futebol Zé Love, principal rival de Sacha Bali, deve deixar o confinamento em Itapecerica da Serra (SP), já que é o participante com menor preferência do público. Além de Zé Love, também estão na berlinda o ator Gui Vieira e a apresentadora Flor Fernandez.

Nesta quinta-feira (7), a hashtag #ForaZéLove é o termo mais digitado no X entre os assuntos relacionados ao reality show. Mas o resultado, a rigor, não está definido, já que defensores do grupo liderado por Zé Love — que é aliado de Flor Fernandez no jogo — vêm concentrando votos contra Gui Vieira. Na enquete promovida pela coluna Play, do Globo, 48,5% dos espectadores querem que Gui Vieira fique no programa.



Na sequência, 34,11% das pessoas têm preferência por Flor Fernandez. E apenas 17,3% querem que Zé Love permaneça na atração. Ou seja, até agora, é ele quem deve deixar a Fazenda.

Quando acaba A Fazenda 16?

A 16ª edição de "A fazenda" ainda não tem data de término definida pela emissora Record. Até o momento, foi divulgado apenas que a grande final acontecerá em dezembro. Seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, até o momento, 14 participantes.



Dois deles — Fernanda e Zaac — desistiram da disputa após um entrevero com direito a ameaças físicas. Na ocasião, o ex-jogador de futebol Zé Love precisou ser contido por dois "ninjas", como são chamados os funcionários da equipe do programa, para que ele não agredisse Sacha Bali.

