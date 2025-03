A- A+

BBB 25 Quem sai hoje do BBB 25? Enquete aponta diferença de apenas 1% entre sisters Resultados estão apertados entre participante da Pipoca e do Camarote

A pergunta que não quer calar entre o público do “Big Brother Brasil” é quem vai deixar o confinamento neste que é um dos paredões mais acirrados da edição — o resultado será divulgado nesta terça-feira (18), durante a exibição ao vivo do programa, depois de “Mania de você”, na TV Globo.





Nesta rodada, Daniele Hypolito, Eva ou Gracyanne Barbosa correm o risco de eliminação, mas a disputa mesmo, de acordo com algumas enquetes consultadas, cai sobre apenas duas delas.

Como está a votação do BBB 25?

O resultado oficial da votação será divulgado apenas durante a exibição do programa, mas algumas enquetes podem ser um indicativo importante sobre a movimentação das torcidas nas redes sociais.

Na votação da coluna Play, do GLOBO, Eva é indicada como a sister que deixará o reality show, com cerca de 56% dos votos, enquanto Gracyanne tem 41%.

A bailarina e a musa fitness vinham aparecendo empatadas, chegando a pontuar os mesmos 48% em um momento. A corrida é seguida por Daniele, que tem 3%.

Porém, na enquete do jornal Extra, o indicativo é outro, apontando uma disputa ainda mais acirrada. Nesta, quem sairá é Gracyanne com aproximadamente 49% dos votos contra 48% de Eva. Daniele, por sua vez, aparece com apenas 2,5%.

Como o paredão foi formado?

O líder Guilherme colocou seis nomes Na Mira: Eva, Renata, Maike, Gracyanne Barbosa, João Gabriel, João Pedro. Renata estava imune por ter participado da Vitrine do Seu Fifi; João Pedro tinha o colar do anjo.



O líder, então, escolheu Gracyanne Barbosa.

"Acho que o que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. Se a gente não lembra das nossas falas, tudo bem acontecer uma vez. Mas duas ou três, eu já acho que pega muito mal aí fora", disse ele, na hora da indicação.



No confessionário, a mais votada pela casa foi Eva, com seis votos. Delma e Daniele Hypolito empataram com três votos cada. O Líder Guilherme deu o voto de Minerva — afinal, duas pessoas votadas pela casa iam ao paredão — e indicou Daniele Hypolito.

Indicada pelo líder, Gracyanne teve direito a um Contragolpe, mas as opções se restringiam aos nomes na Mira do Líder. Ela escolheu João Gabriel.

Com o Poder Coringa nas mãos, Vinícius podia vetar uma pessoa na Prova Bate-Volta e escolheu Eva. Quem venceu a Bate-Volta foi João Gabriel.

