A- A+

BBB 25 Quem sai no paredão do BBB 25? Enquete aponta participante com 51% dos votos; veja parcial Reta final do reality show é marcada por disputa entre Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada

O penúltimo paredão da edição do Big Brother Brasil, que termina na próxima terça-feira (22), reuniu três participantes que costumam movimentar torcidas nas redes sociais. Nesta rodada de eliminação, Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada disputam a permanência na casa mais vigiada do país.



Consideradas um termômetro para as votações, enquetes estão uníssonas quanto a um empate entre dos dos participantes. O resultado final será anunciado ao vivo logo nesta quinta-feira (17), após o capítulo de "Vale Tudo".

Quem vai sair do BBB 25?

As principais pesquisas monitoradas na tarde desta quarta-feira (16) indicam que não há, por enquanto, um favorito do público para dar adeus ao BBB 25, mas aponta que Vitória Strada deve ser salva nesta vez. Na enquete feita pela coluna Play, do GLOBO, mostra que a bailarina cearence poderá ser eliminada com cerca de 51% dos votos. A prévia da votação, entretanto, mostra que o ginasta é o segundo mais votado (com uma porcentagem bem próxima: 48%). Na pesquisa, a atriz tem pouco menos de 2%.

Já na enquete realizada pelo jornal Extra, é Diego quem aparece na frente, com cerca de 50% dos votos, enquanto Renata tem uma porcentagem um pouco mais baixa (48%). E Vitória mais uma vez surge com aproximadamente 2%.

Quem saiu ontem do BBB 25?

Na noite da última terça-feira (15), Joselma foi eliminada do BBB 25 com 67,19% dos votos. Ela enfrentou o genro Guilherme (que acumulou 2,42%) e a bailarina Renata (que teve 30,39% dos votos).

Depois da Prova Líder — realizada logo após a eliminação de Joselma —, João Pedro se consagrou como vencedor, e os participantes do BBB 25 se reuniram novamente para votar e escolher quem enfrentaria o 18º paredão da temporada. Desta vez, os brothers fizeram suas escolhas no confessionário.

Antes da votação começar, o líder João Pedro indicou Vitória Strada ao paredão. Diego Hypolito foi automaticamente para o aredão como consequência da prova do líder — o último colocado receberia esse "castigo". Em seguida, os participantes votaram. Renata recebeu três votos e por isso também foi para o paredão.

Veja também