TELEVISÃO Quem saiu de "A Fazenda 17"? Saiba o resultado da quinta Roça do reality da Record Saory Cardoso, Tàmires Assîs e Nizam Hayek disputaram a preferência do público

“A Fazenda 17” se despediu de mais uma participante na noite desta quinta-feira (23). Repetindo o que ocorreu no “BBB 24”, Nizam Hayek foi o quinto eliminado do reality show.

Disputando a preferência do público com Saory Cardoso e Tàmires Assîs, o influenciador recebeu apenas 18,57% dos votos. No programa da Record, os espectadores votam para decidir quem permanece na casa.

Nizam foi parar na Roça após receber 11 votos dos participantes. Ele também foi vetado da Prova do Fazendeiro.

Durante sua participação em “A Fazenda 17”, Nizam reencontrou Martina Sanzi, com quem ele havia tido um desentendimento no reality “De Féria com o Ex”. Apesar da tensão inicial, os dois conseguiram se acertar.

Ao longo do programa, o fazendeiro teve pequenos embates, mas nada muito sério. Ele foi chamado de “leva e traz” por Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, teve uma breve discussão com Dudu Camargo e reclamou do comportamento de Yoná Sousa.

A briga mais acalorada ocorreu com o ator Fernando Sampaio, eliminado na semana passada. Seguranças precisaram intervir e, após o embate, Nizam pediu que sua produção divulgasse prints de “cantadas” que ele recebeu do colega nas redes sociais.

