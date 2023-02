A- A+

BBB 23 Quem saiu da quinta Prova do Líder do BBB 23 até agora? Acompanhe a dinâmica de resistência Oito participantes já desistiram da disputa pela liderança desta semana

A quinta Prova do Líder do BBB 23 é de resistência. Com início às 23h22 da quinta-feira (16), a disputa entre os brothers adentrou a madrugada e ainda está acontecendo.

Para os nove primeiros a desistirem da competição, serão sorteadas consequências que vão desde não poder votar no Paredão desta semana até ir direto para a berlinda. Até o momento, oito participantes deixaram a prova.

No desafio desta semana, os brothers e as sisters precisam ficar o tempo todo dentro de carrinhos de supermercado. Ninguém pode esconder a cabeça dentro do carrinho.



O tempo limite da prova é até a edição ao vivo desta sexta-feira (18). Se houver um empate, o desempate será feito através de um quiz com perguntas sobre a própria disputa.

O que aconteceu na prova até agora:

- O primeiro a sair da prova do líder foi Cara de Sapato, às 00h14. O lutador alegou que o joelho estava doendo e, como castigo, não poderá votar no próximo Paredão;

- Gustavo decidiu deixar a competição às 00h40. Cowboy ficará de fora da Prova do Líder da próxima semana;

- Às 2h01, foi a vez de Larissa desistir do jogo. Sua consequência será não participar da Prova do Anjo desta semana;

- Depois de deixar a disputa às 2h22, Gabriel Santana recebeu como punição ficar sem fazer a Prova do Líder da próxima semana;

- Bruno foi o quinto a sair da prova. A consequência sorteada por ele foi não poder arrematar o Poder Curinga;

- Fred Desimpedidos não se sentiu bem, vomitou e desistiu da competição, às 3h10. Ele está automaticamente no Paredão;

- Com mais de cinco horas de prova, Key Alves deixou a disputa às 4h32. A sister ficará de fora da próxima Prova do Líder;

- Domitila saiu do teste de resistência às 5h43. O castigo sorteado por ela foi ficar na Xepa desta semana;



- Marvvila foi a nona participante a desistir da liderança. Última a sortear uma consequência, a cantora teve o direito de tirar alguém da disputa, escolhendo Cristian.

