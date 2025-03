A- A+

BBB 25 Quem saiu do BBB 25? Gracyanne é eliminada do nono Paredão; veja porcentagem de votos Votação bateu o recorde desta temporada, com mais de 119 milhões de votos

Após uma disputa acirrada de votos, Gracyanne foi a mais nova sister a deixar o BBB 25. A influenciadora foi eliminada com 51,38 % dos votos, com uma diferença pequena em relação à segunda colocada, Eva, que recebeu 43,6%.



O nono Paredão do BBB 25 foi um dos mais equilibrados e menos previsíveis desta temporada. Desde a sua formação, no último domingo (16), vinha movimentando as torcidas e as redes sociais.



Nos últimos dias, os resultados das principais enquetes vinham oscilando entre Gracyanne e Eva. Em determinados momentos, a musa fitness aparecia como eliminada. Em outros, a bailarina liderava a rejeição do público.

Além das duas, Daniele Hypolito também estava na berlinda. Com a polarização das torcidas, no entanto, a ginasta olímpica saiu ilesa da disputa, recebendo apenas 5,02 % dos votos.



O apresentador Tadeu Schmidt revelou que esse Paredão bateu o recorde de votação da temporada. Foram 119.743.01 votos.



Gracyanne Barbosa entrou no BBB 25 acompanhada da irmã mais nova, Giovanna, eliminada no terceiro Paredão. Na ocasião, a ex-esposa de Belo chegou a ser enviada para o Quarto Secreto, surpreendendo os demais participantes com a sua volta à casa.

Durante o tempo no reality, Gracy protagonizou embates com vários participantes. A musa fitness perdeu aliados no programa e desabafou sobre o fato de ter passado fome quando era mais jovem. “Eu pegava comida no lixo”, revelou.



