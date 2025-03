Quem saiu do BBB? Voto único foi preponderante para eliminação de Aline e permanência de Maike

A- A+

Foi uma disputa acirradíssima e com resultado surpreendente para grande parte dos espectadores do BBB - Big Brother Brasil. No paredão desta semana no BBB 25, a participante Aline foi eliminada ontem, na última terça-feira (25), com 51,7% dos votos. Quem também estava na berlinda eram Maike (que acumulou 47,3% dos votos) e Diego Hypolito (com 0,93%). As diferenças na porcentagem mostram que a competição ficou concentrada entre a policial baiana e o nadador paulista, eleito pelo público para continuar no confinamento.

Defensores das bailarinas Renata e Eva que vêm sendo comparadas à Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, por serem adoradas nas redes sociais, embora não apresentem uma performance marcante no programa tiveram um grande peso na definição do resultado deste paredão. Torcedores das cearenses realizaram mutirões de votos a favor de Maike e contra Aline, uma das principais rivais das cearenses no jogo.





Os detalhes dos números de votos divulgados pela TV Globo mostram que os tais mutirões foram determinantes para a permanência de Maike na casa. O atleta recebeu mais votos do que Aline para sair por meio do "voto único" (apenas um voto por CPF), enquanto a agente policial obteve uma maior quantidade de votos pelo "voto torcida" (votos ilimitados para cada CPF). A média dos dois sistemas acabou eliminando, porém, a baiana.

Porcentagem do paredão do BBB

Aline recebeu 45,10% dos votos únicos para sair e arrebanhou 58,36% dos votos torcida;

Maike obteve 53,32% dos votos únicos para sair e acumulou 41,36% dos votos torcida.

Chiadeira nas redes

A eliminação de Aline e sobretudo a permanência de Maike no confinamento provocou uma chiadeira nas redes sociais. Espectadores do BBB 25, com exceção dos apoiadores de Eva e Renata, consideram que o resultado é contrário ao próprio jogo promovido pelo reality show, já que Maike é uma das figuras menos expressivas do programa.

Não dá. Não é nem questão de torcida mais. Semana passada deixaram a Dani Hypolito e nessa semana deixaram o Maike. Eu pensei que a lógica fosse tirar as plantas pra deixar só os gigantes jogando de verdade", comentou uma pessoa no X. "Tirar essa mulher maravilhosa que se posiciona e agita essa casa para deixar esse peixe sonso. Que palhaçada... Mudem esse sistema de votação urgentemente", revoltou-se outra internauta no microblog.

Veja também