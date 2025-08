A- A+

TELEVISÃO Quem saiu do MasterChef ontem? Programa com volta de Paola Carosella define eliminado após erro Participante deixa a atração televisiva após cometer erro e realizar receita vegana com mel, produto de origem animal: 'Me sinto idiota'

O mais recente episódio do " Masterchef Brasil", exibido na última terça-feira (5), foi marcado por doses elevadas de tensão e... nostalgia. A eliminação no programa — que celebrou o retorno da chef Paola Carosella, de volta ao júri após cinco anos afastada — foi decidida por um deslize de um participante que passou despercebido durante o preparo da recente, mas que acabou custando caro para uma das competidoras. Mas, afinal, quem saiu do reality show?

Logo no início, a bancada de concorrentes foi tomada pela emoção com a presença de Paola, que se juntou a Helena Rizzo e Henrique Fogaça para julgar a primeira prova da noite — menus monocromáticos preparados por trios. A dinâmica teve um toque estratégico: Rodrigo, vencedor da prova anterior, pôde escolher a cor dos ingredientes de cada equipe e escalou um trio amarelo com ele, Felipe B. e Guilherme, que venceu a disputa e escapou da eliminação.





O clima esquentou na segunda etapa. Os competidores enfrentaram o desafio de criar três tipos de sushi vegano acompanhados de um molho autoral. A prova foi avaliada pela chef convidada Telma Shiraishi, referência na culinária japonesa e comandante do premiado restaurante Aizomê.

Entre os destaques, Fernanda brilhou e conquistou seu primeiro pin da temporada. Já Glória também impressionou positivamente os jurados. No outro extremo, Daniela apresentou insegurança técnica, mas o erro mais grave veio de Teresa, que usou mel na receita — um ingrediente de origem animal, proibido na prova vegana.

Durante a degustação, Telma foi a primeira a notar o deslize, o que selou o destino de Teresa. A cozinheira admitiu a falha antes mesmo do veredito final. "Quando ela falou, eu já sabia que ia sair", disse, emocionada.

Teresa já havia sido eliminada no início da temporada e retornado pela repescagem. Agora, sua saída foi definitiva. Em entrevista ao site da Band, ela lamentou a falha: "Estou arrasada. Me sinto burra e idiota por ter usado mel em uma prova vegana". Apesar da frustração, ela afirmou que pretende seguir na gastronomia. "Quero estagiar em restaurantes, talvez até fora do Brasil. Tenho planos para abrir uma confeitaria ou restaurante no futuro", revelou.

