TELEVISÃO Quem saiu do "Power couple" 2025? Casal dá adeus ao programa com 13% dos votos Kadu Moliterno e Cris Rodriguez são eliminados do reality show na Record após semana embalada por dificuldades; relembre trajetória dos dois

O jogo acabou para a influenciadora digital Cris Rodriguez e o ator Kadu Moliterno no "Power Couple Brasil". O casal se despediu da disputa, na última quinta-feira (26), depois de receber apenas 13,46% dos votos do público na DR (como são chamados os "paredões" da atração) contra Nat e Eike, e Tali e Rafa — no reality show da Record, quem arrebanha a menor porcentagem de votos para permanecer na atração acaba deixando o confinamento. Apenas a porcentagem do casal eliminado é divulgada.

A eliminação veio após uma semana complicada. Cris e Kadu acabaram indo direto para a berlinda por zerarem o saldo acumulado. Quem também estava na lanterninha, com relação ao valor do saldo, era o casal Adriana e Dhomini — por uma diferença de apenas R$ 5 mil, porém, eles conseguiram escapar da votação popular.





Durante boa parte da temporada, Cris e Kadu foram queridinhos entre os participantes. Evitaram tretas, focaram nas provas e mantiveram boas relações dentro da casa. Desde o início, preferiram não se envolver demais em estratégias polêmicas. Quando ganharam as Esferas do Poder, por exemplo, sempre escolhiam a opção que menos mexia no jogo.

Mesmo buscando um caminho mais tranquilo, o casal não ficou livre das turbulências. Kadu teve dificuldades em duas provas importantes — uma delas, a de escalada, em que não conseguiu concluir o desafio, o deixou bastante abalado. Por outro lado, surpreendeu na prova de queda livre ao se jogar de uma altura de 30 metros sem hesitar.

Os primeiros desentendimentos surgiram com Emilyn e Everton, após uma votação tensa. Cris se chateou com um comentário da dentista e levou a questão para o jogo. A discussão esquentou, e Everton chegou a acusar Cris de chamá-lo de agressivo, o que ela e Kadu negaram.

O clima também pesou entre o casal e Dhomini. Depois de um embate entre outros participantes, Cris questionou o apresentador sobre suas prioridades no jogo, e ele não gostou nada do que ouviu. Como resposta, Dhomini colocou Cris e Kadu num quarto sem banheiro, o que gerou revolta. Kadu não segurou a língua e partiu pra cima com xingamentos — o bate-boca só não foi além porque outros participantes intervieram.

Com o racha no grupo, Cris e Kadu se aproximaram de outros aliados, como Carol. Mas na hora da sexta votação, decidiram mirar em Nat e Eike, com quem tinham uma relação de amizade até então. A indicação surpreendeu o casal, e ali nasceu uma nova rivalidade.

Antes da oitava DR, no entanto, Cris e Kadu resolveram pedir desculpas a Nat e Eike. O pedido de perdão veio com abraço e tudo, mas não passou despercebido: alguns participantes viram a reaproximação com desconfiança.

O casal até teve um respiro ao voltar da berlinda anterior, tirando Silvia e André da disputa. Na volta, foram recebidos com festa na Mansão e até ganharam parabéns pelos 73 anos recém-completados de Kadu. Mas a alegria durou pouco.

Com baixo desempenho nas apostas e provas seguintes, Cris e Kadu voltaram a zerar o saldo e caíram novamente na DR. Desta vez, não teve escapatória: o público optou por eliminá-los. Fica a pergunta no ar: será que o jogo mais discreto e os posicionamentos tardios pesaram na decisão do público?

