A- A+

Big Brother Brasil Quem saiu ontem do BBB 25? Eliminação de Eva surpreende brothers e põe em xeque suposto favoritismo Saída de melhor amiga do programa deixa Renata aos prantos e indica possível reviravolta no reality show, em 'modo turbo' na reta final

A eliminação de Eva do BBB 25, no último domingo (30), deu uma intensa chacoalhada no programa em plena reta final.

A menos de um mês para a definição do grande campeão do reality show, marcada para o dia 22 de abril, o resultado mostrou que, a rigor, a participante Renata não tem a garantia de um suposto favoritismo do público, como vinha sendo propagado por aí.

Desde que a bailarina cearense — que entrou no jogo ao lado da amiga Eva — foi escolhida para receber informações de espectadores numa Casa de Vidro localizada num shopping no Rio de Janeiro, a informação se cristalizou dentro e fora do confinamento.

O fato, porém, não é lá totalmente certo.

Na definição do último paredão, Renata cultivava total certeza de que Joselma seria eliminada do programa, já que a sogra de Guilherme era, até aquele momento, alvo de seu principal embate.

Quando esteve na Casa de Vidro, a cearense ouviu que estava com o "jogo ganho" — e que era só se posicionar com mais veemência para levar a melhor.

Até que... Eva, sua principal aliada, foi eliminada. "Isso faz eu me questionar: será que eu fiz alguma coisa que fez ela sair? Daqui a pouco se eu for para o paredão, eu saio também? Não sei, não sei... Estou cansada", indagou-se Renata, aos prantos, após a saída da amiga.

É bem verdade que Renata caiu nas graças de um grupo específico de espectadores — gente jovem e com disposição (e tempo) para "sentar o dedo nos teclados", como se diz nas redes sociais, e passar a maior parte do dia votando, votando e votando...

O fenômeno não é novo. Aconteceu assim em 2023, quando uma turma semelhante elegeu Amanda Meirelles — participante sem uma performance marcante no reality show, tal como Renata — e fez dela campeã do BBB 23.

Desta vez, porém, os "votos do sofá", como se fala na gíria das redes sociais, vêm fazendo a diferença. Espectadores que, sim, votam — mas sem a mesma "intensidade" dos admiradores de Renata — foram preponderantes para o resultado do último paredão.

Esses são os votos de pessoas que veem o programa e entram no site do "gshow" para votar, mas sem gastar horas e horas em tal atividade.

Como se sabe, desde o último ano, a porcentagem de votos do BBB é formada pela média de Votos Únicos (que restringe apenas um voto para cada CPF) e Votos de Torcida (que estabelece votos ilimitados, sem a necessidade de registrar o CPF).

No último paredão, Vinícius obteve maior porcentagem nos Votos de Torcida — a torcida de Eva e Renata, de fato, "sentou o dedo nos teclados" para eliminar o baiano.

Só que... No número de Votos Únicos, a quantidade acabou sendo menos expressiva. Os resultados detalhados seguem a seguir:

Eva: recebeu 51,35% de votos — o número representa a média de Voto Único (58,60%) e Voto de Torcida (44,10%);

Vinícius: recebeu 44,52% de votos — o número representa a média de Voto Único (34,51%) e Voto de Torcida (54,54%);

Joselma: recebeu 4,13% de votos — o número representa a média de Voto Único (6,89%) e Voto Torcida (1,36%).

Enquete aponta reviravolta

As prévias do resultado do paredão desta semana, que será definido na próxima terça-feira (1º), indicam que os ventos não estão soprando tão a favor de Renata.

As principais enquetes monitoradas pelo Globo apontam que, na disputa entre Diego Hypolito, Vilma e Vinícius, sai a mãe de Diogo Almeida, com mais de 50% dos votos. Uma possível reviravolta à vista? A ver.

Veja também