Caso Epstein Quem são as celebridades que aparecem nos arquivos de Epstein Michael Jackson, Kevin Spacey e Mick Jagger aparecem em fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça

O Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos divulgou na sexta-feira (19) novos arquivos da investigação sobre o bilionário Jeffrey Epstein, que morreu em agosto de 2019 numa prisão de Nova York enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual e abuso de menores. O material reúne fotos do empresário com políticos e celebridades.

Veja as celebridades que aparecem ao lado do bilionário:

Mick Jagger

O líder dos Rolling Stones aparece num jantar ao lado do ex-presidente Bill Clinton, uma das figuras mais recorrentes nas fotografias divulgadas, e Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Epstein e condenada por tráfico sexual.

Kevin Spacey

O ator também aparece ao lado de Bill Clinton num evento documentado.

Chris Tucker

O comediante, famoso pela franquia "A hora do rush", também aparece ao lado da ex-namorada e comparsa do bilionário.

Diana Ross e Michael Jackson

Os dois cantores aparecem em imagem ao lado de Bill Clinton. Michael posou para fotos sozinho com Epstein.

