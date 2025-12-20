Sáb, 20 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado20/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Caso Epstein

Quem são as celebridades que aparecem nos arquivos de Epstein

Michael Jackson, Kevin Spacey e Mick Jagger aparecem em fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça

Reportar Erro
Jeffrey Epstein e Michael JacksonJeffrey Epstein e Michael Jackson - Foto: Departamento de Justiça dos EUA

O Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos divulgou na sexta-feira (19) novos arquivos da investigação sobre o bilionário Jeffrey Epstein, que morreu em agosto de 2019 numa prisão de Nova York enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual e abuso de menores. O material reúne fotos do empresário com políticos e celebridades.

Veja as celebridades que aparecem ao lado do bilionário:

Mick Jagger
O líder dos Rolling Stones aparece num jantar ao lado do ex-presidente Bill Clinton, uma das figuras mais recorrentes nas fotografias divulgadas, e Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Epstein e condenada por tráfico sexual.

Leia também

• Governo dos EUA começa a publicar documentos do caso Epstein

• Governo Trump começa a publicar documentos do caso Epstein

• Governo de Trump anuncia publicação de "centenas de milhares" de documentos do caso Epstein

Kevin Spacey
O ator também aparece ao lado de Bill Clinton num evento documentado.

Chris Tucker
O comediante, famoso pela franquia "A hora do rush", também aparece ao lado da ex-namorada e comparsa do bilionário.

Diana Ross e Michael Jackson
Os dois cantores aparecem em imagem ao lado de Bill Clinton. Michael posou para fotos sozinho com Epstein.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter