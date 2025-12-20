Quem são as celebridades que aparecem nos arquivos de Epstein
Michael Jackson, Kevin Spacey e Mick Jagger aparecem em fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça
O Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos divulgou na sexta-feira (19) novos arquivos da investigação sobre o bilionário Jeffrey Epstein, que morreu em agosto de 2019 numa prisão de Nova York enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual e abuso de menores. O material reúne fotos do empresário com políticos e celebridades.
Veja as celebridades que aparecem ao lado do bilionário:
Mick Jagger
O líder dos Rolling Stones aparece num jantar ao lado do ex-presidente Bill Clinton, uma das figuras mais recorrentes nas fotografias divulgadas, e Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Epstein e condenada por tráfico sexual.
Leia também
• Governo dos EUA começa a publicar documentos do caso Epstein
• Governo Trump começa a publicar documentos do caso Epstein
• Governo de Trump anuncia publicação de "centenas de milhares" de documentos do caso Epstein
Kevin Spacey
O ator também aparece ao lado de Bill Clinton num evento documentado.
Chris Tucker
O comediante, famoso pela franquia "A hora do rush", também aparece ao lado da ex-namorada e comparsa do bilionário.
Diana Ross e Michael Jackson
Os dois cantores aparecem em imagem ao lado de Bill Clinton. Michael posou para fotos sozinho com Epstein.