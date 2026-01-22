A- A+

Cinema Quem são os concorrentes de "O Agente Secreto" no Oscar 2026? Assista aos trailers dos indicados Filme pernambucano conquistou quatro indicações, igualando o feito de "Cidade de Deus", em 2004

Indicado ao Oscar 2026 nas categoria de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, nesta quinta-feira (22). O longametragem brasileiro "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, terá concorrentes de peso na disputa pela estatueta mais cobiçada do cinema mundial.



O filme conquistou quatro indicações - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco - igualando o feito de "Cidade de Deus", em 2004, e é a grande esperança brasileira na premiação.

Na categoria Melhor Filme Internacional, "O Agente Secreto" concorre com o"Foi Apenas um Acidente" (França), "Valor Sentimental" (Noruega), "Sirât" (Espanha) e "A Voz de Hind Rajab" (Tunísia). Já na principal categoria do Oscar, a de melhor Filme, são nove os concorrentes do longa brasileiro: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra", "O Agente Secreto", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".

Além das categorias de "Melhor Filme", "O Agente Secreto" emplacou Wagner Moura como candidato brasileiro a Melhor Ator. Obaiano disputará a estatueta com Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio, ("Uma Batalha Após a Outra"),

Ethan Hawke ("Blue Moon") e Michael B. Jordan ("Pecadores").



Já para vencer o prêmio de Melhor Elenco, novidade desta edição do Oscar, o longa brasileiro precisará superar os filmes "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores". Este último é o grande cotado da premiação, com 17 indicações.

Confira o trailer de todos os concorrentes de "O Agente Secreto" no Oscar:



Concorrentes a Melhor Filme Internacional:



"O Agente Secreto" (Brasil), de Kleber Mendonça Filho







"Foi Apenas um Acidente" (França, de Jafar Panahi





"Valor Sentimental" (Noruega), de Joachim Trier







"Sirât" (Espanha) , de Oliver Laxe





"A Voz de Hind Rajab" (Tunísia), de Kaouther Ben Hania





Concorrentes a Melhor Filme:



Bugônia, de Yorgos Lanthimos







"F1", de Joseph Kosinski





"Frankenstein", de Guillermo del Toro





"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", de Chloé Zhao





Marty Supreme, de Josh Safdie







"Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson





"Valor Sentimental" (Noruega), de Joachim Trier







"Pecadores", de Ryan Coogler







"Sonhos de Trem", de Clint Bentley







Concorrentes à Melhor Ator:



Timothée Chalamet, em "Marty Supreme"







Leonardo DiCaprio, em "Uma Batalha Após a Outra"









Ethan Hawke, em "Blue Moon"







Michael B. Jordan, em "Pecadores"



Concorrentes na categoria Melhor Direção de Elenco:

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", de Chloé Zhao

Marty Supreme, de Josh Safdie







"Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson





"Pecadores", de Ryan Coogler



