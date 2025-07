A- A+

CELEBRIDADES Quem são os filhos de Miguel Falabella, sempre reservado em família: "Me chamaram de tio" Ator é pai de dois rapazes que, segundo ele, são "o melhor presente que a vida me deu"

É muito raro Miguel Falabella publicar alguma foto ao lado dos filhos, Theo e Cassiano. O artista, de 68 anos, eventualmente menciona até mesmo os nomes deles, que já têm cerca de 30 anos e levam uma vida bastante discreta, longe dos holofotes que sempre focaram seu pai. Mas quando compartilha algo sobre a família e é questionado sobre quem são os garotos, ele não hesita em responder: “Meus filhos”. Em outras ocasiões, afirmou que a dupla é “o melhor presente que a vida me deu”.

Recentemente, em entrevista ao talkshow “Só como e bebo. Por acaso, trabalho!”, comandado por Fábio Porchat na RTP Play, o artista relembrou a primeira vez que foi chamado de pai pela primeira vez.

“Os meus dois filhos, antes da adoção legal, me chamavam de tio por um período de tempo. Eu era o tio. E depois da adoção legal foi uma coisa muito natural. Não falei nada, nunca disse nada (…) Porque muda tudo, muda a certidão. Vou ficar emocionado, mas era tio, tio, tio”.

“E a primeira vez que ele entrou e falou ‘pai’, eu falei: ‘casseta, esse som’ E pronto, normalizou-se. Na primeira vez, me lembro perfeitamente, os dois imediatamente mudaram a chave. Quer dizer, acho que no coração deles já era, mas era uma coisa de chamamento. Então isso para mim foi o som mais bonito”, acrescentou.

Os rapazes, segundo Falabella já disse uma vez, tem uma diferença de idade de cerca de um ano e meio. Um deles, Theo, é formado em economia e o outro, Cassiano, trabalha com desenho industrial.

O ator faz poucas interações públicas com os filhos nas redes. No perfil de um deles, ele até faz alguns elogios, como “está estiloso”.

“Minha relação com eles é ótima e sempre foi. Nunca tornei isso público. Eles são filhos de uma amiga próxima, que veio para o Rio. Aluguei um apartamento para ela e eles ao lado do meu e assumi essa criação, não de uma forma legalizada, mas foi uma responsabilidade minha, de dizer ‘eu assumo e vou criá-los’. Eles vivem na minha casa, mais do que na dela. Ninguém pendeu para o teatro”, disse o ator à revista Crescer em 2018.

