A- A+

FAMOSOS Quem são os filhos de Samuel Rosa, que teve mais um aos 59 anos: "Me senti agraciado" Ex-vocalista do Skank, cantor mineiro anunciou nascimento de Dora, fruto do relacionamento com Laura Sarkovas, com quem tem Ava

Samuel Rosa tornou-se pai novamente, aos 59 anos. O ex-vocalista do Skank anunciou, no último domingo (21), o nascimento de Dora, fruto do seu relacionamento com Laura Sarkovas.



Em uma publicação no Instagram, ele afirmou que os irmãos que naquele momento ainda não a conheciam já amavam a pequena. Com a jornalista, aliás, o cantor já tinha Ava, que nasceu no ano passado. As pequerruchas se somam aos outros filhos do cantor mineiro, Juliano e Ana, que já estão bem crescidos.

"Pela quarta vez, vivenciei uma das coisas mais belas da vida. Seja bem-vinda, minha querida filha, e olha, você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país (em referência às manifestações que ocorriam pelo país). Por pouco não dá tempo para a gente participar dessa festa de lucidez e cidadania", escreveu, em referência às manifestações contra a PEC da Blindagem e contra o projeto de anistia a apoiadores da tentativa de golpe. Na ocasião, postou uma foto do casal com a filha no hospital.

"Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você para mim, para sua mãe linda e para os seus irmãos, que ainda não te conhecem, mas já te amam. E logo logo você saberá que é só de amor que a gente precisa", escreveu ao postar uma foto do casal com a filha", completou.





Samuel Rosa e o filho, Juliano Foto: Reprodução/Instagram

Além das filhas com Laura, Samuel é pai de Juliano e Ana, que têm 26 e 23 anos, frutos do antigo casamento com Ângela Castanheira, união que durou cerca de 20 anos e terminou em 2018. Hoje, eles seguem os passos do cantor.





Juliano integra a banda de rock Daparte, com Bernardo Cipriano, Daniel Crase e João Ferreira. Ana, por sua vez, costuma ser elogiada por suas performances: no ano passado ela se apresentou com o pai e o irmão no "Altas horas", de Serginho Groisman.





Samuel Rosa e a filha, Ana Foto: Reprodução/Instagram

Também 2024, ao comentar sobre ser pai depois de um intervalo de mais de 20 anos, Samuel falou sobre a paternidade aos 50 anos: "Fui convocado pelos deuses do destino a continuar sendo pai, porque não deixamos de ser pais. Apesar da Ava ter sido planejada e desejada, hora alguma incorporei na minha vida a ideia que seria pai após os 50 anos, me senti agraciado. Se estou sendo pai de novo é porque eu mereço", disse em entrevista ao "Conversa com Bial".

Veja também