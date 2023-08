Quem são os pais de Larissa Manoela, que ficaram com R$ 18 milhões da atriz após rompimento

A- A+

O Brasil inteiro conhece Larissa Manoela pelo menos desde 2010, quando ela estourou como Maria Joaquina em "Carrossel", nova infantil do SBT. Mas seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, só agora tem despertado a curiosidade do país, depois do processo de rompimento com a filha por divergências na condução da carreira dela. A entrevista dada por Larissa ao Fantástico na noite do último domingo aguçou ainda mais a curiosidade. Quem são Silvana e Gilberto, que não falam mais com a filha e ficaram com R$ 18 milhões do patrimônio depois de um acordo entre os advogados das partes?

Quem são os pais de Larissa Manoela?

Silvana e Gilberto são dois paranaense que se casaram em 1995 e, cinco anos depois, tiveram a única filha, Larissa Manoela Taques Elias Santos, que nasceu em Guarapuava. A mãe da menina é formada em Pedagogia e parou de trabalhar tão logo a carreira da criança começou a decolar. Larissa mencionou isso na entrevista na noite de domingo:

"Eu entendo que eles optaram por abdicar de suas vidas para estarem comigo", disse a artista.

Segundo o Linkedin, Gilberto foi representante comercial de uma empresa de alimentos e corretor de imóveis até 2010, justamente quando Larissa começou a fazer muito sucesso e eles abriram a Dalari. Esta empresa está no cerne dos problemas: Larissa descobriu que tinha apenas 2% das participações, quando os pais disseram que a divisão entre os três era igualitária.

"Sou muito sincera"

Silvana era bem direta na relação com a filha. Um trecho do livro de Larissa, lançado há uns anos, viralizou nesta segunda-feira, com os fãs apontando o comportamento da mãe como problemático desde sempre. Na passagem, Silvana diz:

"Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes, eu digo: ‘Larissa, você está horrível’. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar.”

