A- A+

BBB 23 Quem será eliminado do BBB 23 nesta terça-feira (21)? Veja o que as parciais das enquentes apontam Fred, Domitila e Gabriel são os "emparedados" desta semana

O resultado do Paredão desta terça-feira (21) não deve surpreender o público do BBB 23. As parciais das principais enquetes mostram que Fred Desimpedidos deve ser o eliminado da vez, com folga em relação aos seus oponentes.

Além de Fred, também estão na berlinda Domitila Barros e Gabriel Gonçalves. Quem perder, no entanto, ainda permanecerá na casa por mais alguns dias, já que participará da “repescagem” com os demais eliminados, podendo ganhar uma nova chance no programa.



Veja os resultados parciais das enquetes atualizadas até às 19h56 desta terça-feira (21):

UOL

Domitila - 37,21%

Fred - 54,54%

Bruno - 8,25%

DIÁRIO DO NORDESTE

Domitila - 30%

Fred - 63,1%

Gabriel - 6,9%

O POVO

Domitila - 35,13%

Fred - 59,98%

Gabriel - 4,88%



Veja também

bbb 23 No BBB 23, Aline defende Domitila de acusações de Fred e Bruna: "É o lugar de fala dela"