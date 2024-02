A- A+

BBB 24 Quem será o eliminado do Paredão desta terça-feira (27) no BBB 24? Veja resultado de enquete Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique estão na berlinda nesta semana

O resultado do décimo Paredão do Big Brother Brasil 24 será divulgado na edição do programa desta terça-feira (27). Ao contrário da última semana, que teve a eliminaçaõ de Deniziane, a disputa está menos equilibrada e tem um brother favorito para a saída.

Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique estão na berlinda nesta semana. Segundo a enquete do Portal UOL, às 17h30 do dia da eliminação, o pagodeiro tem 72,25% dos votos para deixar o BBB 24.

Lucas Henrique aparece como a segunda opção mais votada com 15,45%, enquanto Fernanda recebeu 12,3%. Ao todo, são 446.451 mil votos.

O programa desta terça-feira (27) tem início a partir das 22h25 (horário de Brasília), após a exibição da novela "Renascer".

