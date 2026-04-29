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TODO MUNDO NO RIO Quem vai abrir o show de Shakira em Copacabana? Organização do evento define nomes DJs brasileiros com forte projeção internacional, Maz e Vintage Culture são escalados para pré-apresentação na praia, no sábado (2)

A organização do megashow de Shakira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, já definiu quem ficará responsável por aquecer o público antes da entrada da estrela colombiana no palco. O “esquenta” do evento “Todo Mundo no Rio”, no próximo sábado (2), será comandado por dois nomes de peso da música eletrônica brasileira: Maz e Vintage Culture.

A dupla se apresenta a partir das 17h30 numa estrutura montada ao lado do palco principal, voltada exclusivamente para o pré-show. A proposta segue o modelo adotado em grandes eventos internacionais: um espaço dedicado à abertura, que é desmontado pouco antes do início da atração principal.

Carioca, Maz — nome artístico de Thomaz Prado — vem ganhando projeção fora do país ao apostar em sets que misturam house e afro house com referências brasileiras, como samba, baião e MPB. Em 2024, ele esteve entre os brasileiros escalados para o Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo que acontece anualmente nos Estados Unidos. Entre seus trabalhos mais conhecidos está o remix de “Banho de Folhas”, de Luedji Luna, que circulou por pistas internacionais.

Já Vintage Culture, projeto do DJ sul-mato-grossense Lukas Ruiz, é hoje um dos artistas brasileiros mais consolidados no circuito global da música eletrônica. Com milhões de ouvintes nas plataformas de streaming, ele acumula passagens frequentes por festivais de grande porte — incluindo o próprio Coachella — e já figurou entre os DJs mais ouvidos do mundo. Sim, o feito aconteceu em 2021, segundo o 1001Tracklists, o banco de dados global sobre o gênero musical.

Hits como “Slow Down” ajudaram a impulsionar sua carreira para além das pistas, ampliando sua presença no mercado internacional. A expectativa é de que a apresentação dos dois artistas ajude a preparar o clima na orla carioca sem abrir mão da "latinidade tropical". Segundo a organização do evento, devem comparecer à Praia de Copacabana mais de 2 milhões de pessoas.

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