A- A+

solidariedade Quem vai cantar na live de Zeca Pagodinho em prol do Rio Grande do Sul? Saiba como assistir Sambista se apresenta às 19h desta segunda-feira (27)

Grandes nomes da música se reúnem, nesta segunda-feira (27), das 19h às 21h, numa live solidária em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A reunião será na casa de Zeca Pagodinho, que chamou alguns amigos e irá realizar uma grande roda de samba. Entre os convidados, que foram contatados pelo próprio sambista e aceitaram de imediato, estão Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Hamilton de Holanda, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares. A apresentação ficará por conta de Chico Moedas.

Durante toda a transmissão, que será feita pelo canal do Zeca Pagodinho e pela CazéTV, que tem mais de 12,5 milhões de inscritos, haverá um QR Code disponível na tela para doações, que serão direcionadas diretamente para a CUFA (Central Única das Favelas) do Rio Grande do Sul.

Live Solidária Zeca Pagodinho e amigos

Horário: 19h às 21h

Participações: Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Hamilton de Holanda, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares.

Transmissão: CazéTV - https://www.youtube.com/@CazeTV

Veja também

FAMOSOS Grace Gianoukas sai em defesa de Rafa Kalimann contra boatos em bastidores de "Família é Tudo"