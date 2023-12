A- A+

TELEVISÃO Quem vai estar no BBB 24? Fãs elegem quais famosos devem entrar no programa; veja lista "Renovar sempre!" é o lema de Boninho para o Big Brother Brasil, reality show que ele comanda desde a primeira temporada

Está aberta a temporada de especulações sobre quem, afinal, estará no "BBB 24". Nas redes sociais, fãs do programa vêm elegendo as celebridades que devem aparecer na próxima edição do "Big Brother Brasil", no grupo Camarote. Nomes como as atrizes Priscila Fantin e Danielle Winits, a influenciadora digital Kéfera, a cantora Gabi Melim e o ex-nadador César Cielo figuram nas principais apostas até agora.

Há certos embasamentos para as hipóteses que não param de surgir por aí. Depois de se envolver numa polêmica recente por criticar a Farofa da Gkay, a atriz e youtuber Kéfera atraiu os holofotes para si. Foi aí que as deduções começaram... "Kéfera já começou os trabalhos pra entrar no bbb seu primeiro ato foi atacar a Farofa da Gkay. Não tem jeito, estou com ela até o fim", afirmou um internauta.

O que muda no 'BBB 24'?

"Renovar sempre!" é o lema de Boninho para o Big Brother Brasil, reality show que ele comanda desde a primeira temporada, e que em 8 de janeiro estreia sua 24ª edição. Em entrevista, o diretor de gênero de Variedades e Realities na Globo confirmou mudanças anunciadas para o ano que vem, como o novo sistema de votação, a criação de terceiro grupo de participantes e novos quadros de humor.

Mudança na votação - Parte 1: para ficar e para eliminar

"Teremos duas fases de votação em 2024. Primeiro, o voto será para ficar no jogo o favorito entre os emparedados; depois, o voto passa a ser para eliminar", disse Boninho. Ou seja: na primeira etapa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado do paredão será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, vale o sistema tradicional: o eliminado será o emparedado mais votado da vez.



Mudança na votação - Parte 2: "voto da torcida" e "voto único"

Todo paredão em 2024 vai ser composto de dois tipos de voto. Boninho explica: "Teremos duas formas de contribuir com a decisão: 'voto da torcida', em que será possível votar quantas vezes quiser, e 'voto único', quando quem desejar participar terá que informar seu CPF e só poderá votar uma vez. Cada modalidade tem peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos."

Comentado a força das torcidas, que determinaram o avanço de alguns participantes nas últimas edições do programa, Boninho falou: "As redes sociais dão voz para as torcidas, geram um enorme buzz para o programa. Nos ajudam a ter a temperatura das nossas apostas, ações, provas, e os números nos mostram como esse alcance é gigante para os padrões das redes. Eu considero essa participação muito positiva, é a nossa temperatura, são nossos parceiros de viagem."





Terceiro grupo de participantes: Puxadinho

No Big Brother Brasil 2020 estreou uma divisão dos participantes em dois grupos inspirada no carnaval de Salvador: metade fica noi grupo Pipoca (com participantes desconhecidos do grande público) e metade no Camarote (com celebridades). Em 2024, haverá "um terceiro grupo de participantes, diferente dos já conhecidos", disse Boninho, que já deu para esta turma o apelido de Puxadinho. Nas redes sociais, já se especulou que o Puxadinho possa ter relação com ex-BBBs ou participantes de outros programas.

Novo quadro de humor terá "invasor" da casa

Boninho confirmou que o programa terá novos quadros de humor. Até agora, o único confirmado é o que leverá um "invasor" para bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá.

Nova tarefa do líder e nova dinâmica segunda-feira: Sincerão

Às sextas-feiras, dia normalmente reservado para festas, o líder será responsável por comandar, ao vivo, uma atividade inédita "que promete ainda mais emoção e movimento ao jogo", diz um comunicado da TV Globo. Já na segunda-feira, o Jogo da Discórdia dá lugar a uma nova dinâmica: o Sincerão.

