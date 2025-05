Quem vai transmitir o show da Lady Gaga em Copacabana?

A- A+

A cantora americana Lady Gaga vai se apresentar direto das areias da Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite de sábado. A expectativa é de reunir 1,6 milhão de pessoas, segundo a prefeitura.



A cidade recebe nesta semana turistas fluminenses, de outros estados e país. Quem não vai ao evento ainda assim não vai perder a apresentação da Mother Monster. Haverá transmissão ao vivo, direto da praia. O show será exibido na Globo, no Multishow e no Globoplay.





A TV Globo inicia a transmissão logo após a novela "Vale tudo". A jornalista e especialista em música Kenya Sade e a apresentadora Ana Clara vão comandar a cobertura do "Todo Mundo No Rio com Lady Gaga". O show da diva pop está marcado para ter início às 21h45, após a apresentação de dois DJs, que animam o público a partir das 17h30.

Na televisão fechada, o Multishow faz o esquenta a partir das 20h15, sob o comando de Mc Daniel e Gominho no “Esquenta TVZ Lady Gaga”, com a exibição de clipes das várias fases da carreira da artista.

A transmissão do show começa às 21h15 no Multishow e no Globoplay com a dupla Dedé Teicher e Laura Vicente. Diego Martins invade o pit Little Monster — um espaço exclusivo bem perto do palco dedicado aos fãs.

“A Globo é a casa de milhões de brasileiros e para nós é uma honra transformar experiências como essa, que acontecem localmente, em transmissões grandiosas, ampliando o alcance para pessoas de todo país, como só a Globo é capaz fazer. Lady Gaga é uma artista admirável e multifacetada, então mais do que um show de entretenimento, a cobertura da Globo será os olhos do Brasil, um verdadeiro ponto de encontro para quem gosta de música e uma oportunidade imperdível para conhecer esse grande talento internacional”, destaca Joana Thimoteo, diretora de Gênero Música e Festivais na Globo.

Aquecimento

Para o aquecimento, o público vai poder saber mais sobre a cantora com o documentário "Lady Gaga: Glory", a ser exibido na sexta-feira (2), às 22h30. A produção mostra como a música impulsionou a carreira da diva pop e sua referência e influência na moda e nos videoclipes.





