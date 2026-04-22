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BBB 26 Ana Paula Renault vence o BBB 26, com 75,94% dos votos, dez anos após ser expulsa do reality O segundo e o terceiro lugar ficaram, respectivamente, com Milena e Juliano Floss

“Olha ela!”. O bordão popularizado por Ana Paula Renault em sua passagem pelo Big Brother Brasil em 2016 poderia muito bem ser reutilizado agora, 10 anos depois, com a jornalista mineira sendo consagrada campeã da atual edição do reality show da TV Globo.

Em uma final mista, formada por uma Veterana, um Camarote e uma Pipoca, Ana Paula conquistou 75,94% dos votos do público de casa. O segundo e o terceiro lugar ficaram com os dois maiores aliados da vencedora do jogo: Tia Milena, com 17,29%, e Juliano Floss, que recebeu 6,77% dos votos.



Os finalistas do BBB 26 (Foto: TV Globo/Reprodução)

Após 100 dias de confinamento, Ana Paula leva para casa o maior prêmio da história do programa. São R$ 5,7 milhões, além de um carro 0 km, um apartamento avaliado em R$ 270 mil e outros presentes recebidos por ela ao longo da competição.



A premiação chega poucos dias após um momento delicado na vida da jornalista. No último domingo (19), ela perdeu o pai, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos. Avisada do falecimento, ela preferiu permanecer no reality, protagonizando momentos de emoção e acolhimento ao lado dos amigos e do apresentador Tadeu Schmidt.



Em seu discurso de anúncio da vencedora, Tadeu fez questão de se referir ao pai da jornalista. “Seu Gerardo, muito obrigado por nos confiar sua filha. Sua filha gabaritou o BBB, zerou o game, foi extraordinária em todos os sentidos. É por isso que eu digo: todo reality show deveria ter Ana Paula Renault. Que privilégio fazer parte do BBB em que Ana Paula é a grande campeã”, disse.



Trajetória

Ana Paula foi convidada pela produção do BBB 26 para integrar o grupo de Veteranos, formado por ex-participantes do programa. Seu retorno à “casa mais vigiada do Brasil” ocorreu uma década após ser expulsa do reality por agressão a um outro competidor.

Em 2016, a mineira era considerada favorita para vencer a competição. Esse mesmo favoritismo a acompanhou durante toda a sua participação em 2026, que foi marcada por brigas intensas e alianças sólidas.

A amizade com Tia Milena floresceu logo nos primeiros dias de confinamento. Mesmo entre altos e baixos, a relação entre as duas permaneceu firme até o fim da edição. Juliano Floss também estabeleceu um forte laço com a jornalista, sendo até chamado de “filho” dela nas redes sociais.

Embora tenha embolsado o prêmio final, Ana Paula Renault não teve uma trajetória falsa dentro do programa. Ela esteve 13 vezes na Xepa (grupo em que a comida é regrada), apenas uma vez menos que Leandro Boneco, campeão do lado mais precário da cozinha.

A jornalista foi colocada no Paredão por seu adversário em seis ocasiões, se livrando de todas elas. Ela recebeu o Castigo do Monstro em três momentos e apenas uma vez recebeu o colar da imunidade, pelas mãos de Milena.

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