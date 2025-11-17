A- A+

REALITY SHOW Quem venceu o Poder do Lampião e quem está na Baia em ''A Fazenda 17''? Adriane Galisteu apareceu para revelar ao público qual é o Poder Laranja desta semana

Mais uma Prova de Fogo foi realizada na tarde do último domingo, 16, em ''A Fazenda 17''. O momento, exibido no RecordPlus, irá ao ar na TV aberta na edição desta segunda-feira, 17. Tàmires Assîs levou a melhor e garantiu os poderes do Lampião, que podem alterar o rumo da próxima formação de roça ao vivo.

Momentos antes da prova, Adriane Galisteu apareceu para revelar ao público qual é o Poder Laranja desta semana: Hoje é você que decide, entre os dois últimos peões do Resta Um, quem deverá ser salvo.

A disputa começou após um sorteio que definiu quem participaria da prova, originalmente planejada para contar com nove peões. Foram chamados Creo Kellab, Toninho Tornado, Dudu Camargo, Duda Wendling, Rayane Figliuzzi, Maria Caporusso, Kathy Maravilha, Carol Lekker e Tamires.

Mas duas mudanças ocorreram: como Maria participou do lampião anterior, ela cedeu seu lugar a Wallas Arrais; já Creo, incomodado por dores no joelho, também abriu mão e passou a vaga para Walério Araújo. Os grupos foram organizados em três baterias, conforme orientação de Galisteu.

A dinâmica exigia equilíbrio e resistência. Os peões precisavam atravessar uma estrutura marcada por uma espécie de massa instável, e quem afundasse seguia automaticamente para a Baia.

Na primeira bateria, Rayane garantiu a ida à final, enquanto Dudu caiu e foi enviado para a Baia. Duda desistiu. Na segunda, Tàmires avançou após Carol afundar e Wallas abandonar a atividade. Por fim, Kathy conseguiu a última vaga na decisão, deixando Toninho e Walério na Baia ao perderem o equilíbrio.

Na final, Kathy desistiu e Tàmires manteve a constância que apresentou nas etapas anteriores. Rayane ainda tentou seguir na disputa, mas acabou afundando, e Tamires levou o Lampião da semana.

Com as quedas durante a prova, a Baia ficou formada por Dudu Camargo, Carol Lekker, Toninho Tornado e Kathy Maravilha. Agora, eles correm maior risco de aparecer na formação da próxima berlinda.

Veja também