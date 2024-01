"Quem vira Líder, vira alvo": Queridômetro repercute entre os participantes; confira

A- A+

Vinicius avaliou as reações dos emojis do Queridômetro, na sala do BBB 24, ao lado de Lucas Henrique, Luigi, Alane e Davi. Logo, o atleta percebeu o emoji de alvo para Rodriguinho. "Não é mais Líder ó... Quem vira Líder vira alvo. É uma benção", comentou.

"Ah, ganhei dois alvos só. Antigamente estava ganhando só 15 corações", analisou Luigi, reparando as mudanças em seus emojis. Ao voltar para a cozinha, Giovanna também comenta sobre os emojis recebidos. "Estou abrindo um jardim? Ganhei planta para c*****", dispara.



"É, só tem que ver onde você vai plantar a sua mudinha, com bastante adubo", brinca o atleta paralímpico.



