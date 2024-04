Quem você acha que ganha o BBB 24? Grande final acontece nesta terça-feira (16)

A- A+

A grande final do BBB 24 acontece nesta terça-feira (16). Davi, Isabelle e Matteus disputam a preferência dos espectadores e o prêmio principal de R$ 2,92 milhões.

O valor é o maior da história do reality show e foi acumulado aos poucos. A cada paredão, o participante eliminado girava uma roleta para estabelecer, por meio da sorte, quanto a premiação aumentaria.



O baiano Davi Brito venceu a última prova da temporada e foi o primeiro finalista. A cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, e o representante do Rio Grande do Sul, Matteus Amaral, voltaram no último paredão, que eliminou Alane, com 51,11% dos votos.

A votação está aberta e segue até o decorrer do programa, que vai ao ar, ao vivo, na noite desta terça-feira (16).

