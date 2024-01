Enquetes apontam quem deve ficar na casa; confira

A- A+

Nesta quinta-feira (11) acontece o primeiro paredão do BBB 24, formado por Maycon Cosmer, Giovanna e Yasmin Brunet. Eles estão disputando a preferência do público, que deve votar para um dos participantes ficar na casa.

Após a votação que emparedou os três participantes, as enquetes começaram a ser divulgadas. Apesar de não afetar o resultado final por não ter nenhum envolvimento com o programa da emissora da Rede Globo, elas servem como um 'termômetro' do público.



Yasmin deve ficar - e com folga

Yasmin Brunet, 35, está à frente nas enquetes como a predileta do público para permanecer na casa. Em todas elas, a sister obteve a média próxima a 50% dos votos (informais) dos internautas.



Já Maycon é o que deve deixar o BBB24, ao menos no que depender do resultados das enquetes que apontam ser ele o que o público menos deseja que siga na edição.

Confira abaixo o resultado parcial das principais enquetes, atualizadas até a tarde desta quinta-feira (11):



Enquete UOL

Giovanna: 33,68%

Maycon: 22,79%

Yasmin Brunet: 43,53%

Enquete GZH

Giovanna: 27,7%

Maycon: 19,6%

Yasmin: 52,7%

Enquete CNN

Giovanna: 27%

Maycon: 26%

Yasmin: 47%

Enquete Extra

Giovanna: 39.77%

Maycon: 14.8%

Yasmin: 45.43%

Enquete O Povo

Giovanna: 27,11%

Maycon: 18,67%

Yasmin: 54,22%

