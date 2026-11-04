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famosos Quentin Tarantino compra dois terrenos em Israel por R$ 75 milhões para construir residência Cineasta e a mulher, a atriz e cantora Daniella Pick, chegaram a alugar uma casa de alto padrão em Tel Aviv antes de escolherem uma área de 2.200 metros quadrados para o novo imóvel

O cineasta Quentin Tarantino e sua mulher, a atriz e cantora israelense Daniella Pick, compraram dois terrenos vizinhos em Tel Aviv, em Israel, por 50 milhões de shekels israelenses, o equivalente a aproximadamente US$ 13,8 milhões (cerca de R$ 75 milhões).

A aquisição faz parte dos planos do casal de estabelecer uma residência definitiva no país, onde a família pretende construir um novo imóvel.

Antes da compra, iniciada no fim de 2019, os dois alugaram uma casa de alto padrão no norte da cidade por 80 mil shekels mensais, cerca de US$ 23 mil na época. Com dois andares e aproximadamente 500 metros quadrados de área construída, a residência ficava em um terreno de 600 metros quadrados.

Terrenos darão lugar a uma nova residência

Depois de visitar diferentes bairros de Tel Aviv, Tarantino e Daniella escolheram a região de Tel Baruch, ao norte do rio Yarkon. Os dois terrenos adquiridos somam aproximadamente 2.200 metros quadrados e possuem construções antigas que deverão ser substituídas pelo novo projeto residencial.

A aquisição representa mais um passo na aproximação do diretor com Israel, país onde a família pretende conciliar a vida pessoal com os compromissos profissionais de Tarantino nos Estados Unidos.

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