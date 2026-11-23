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FAMOSOS Quentin Tarantino anuncia nascimento de 3º filho com cantora israelense Cieneasta e Daniella Pick também são pais de Leo, de 6 anos, e Adriana, de 4

Aos 63 anos, Quentin Tarantino se tornou pai pela terceira vez. Casado com a cantora israelense Daniella Pick Tarantino, 43, desde 2018, o vencedor do Oscar confirmou o nascimento de um menino por meio de um comunicado publicado no último domingo, 22.

"Quentin Tarantino e sua esposa, Daniella Pick Tarantino, estão muito felizes de anunciar o nascimento de seu terceiro filho, um menino", informou um representante do cineasta à revista People.

Tarantino e Daniella se conheceram em 2009, durante uma viagem do diretor de Pulp Fiction a Israel. Os dois começaram a namorar, mas terminaram depois de alguns anos, se reencontrando em 2016.

Os dois oficializaram a união em 2018 e, desde então, tiveram Leo, de 6 anos, e Adriana, de 4, e agora este bebê.

Quem é a esposa de Tarantino?

Modelo e cantora, Daniella é filha do famoso músico israelense Svika Pick, e começou sua carreira ao lado da irmã, Sharona Pick, com quem formava a dupla Pick Sisters, e ganharam repercussão mundial durante a edição de 2005 do Eurovision, programa de calouros líder de audiência na Europa. As duas seguiram carreira solo, com Daniella trabalhando também como modelo.

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