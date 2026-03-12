A- A+

CINEMA Após cancelar filme, Quentin Tarantino revela seu próximo projeto Desde o final de 2024, quando o cineasta desistiu de filmar "The Movie Critic", Tarantino não dava pistas sobre o seu futuro criativo

Após desistir de filmar "The Movie Critic" - que foi anunciado como o décimo e último filme da carreira do diretor -, o cineasta Quentin Tarantino revelou nessa quarta-feira, 11, que o seu próximo projeto será uma peça na West End, a Broadway de Londres.

Com o título de The Popinjay Cavalier, o espetáculo é uma comédia de espadachins inspirada nos épicos de capa-e-espada do teatro e do cinema. A trama será ambientada na Europa da década de 1830 e contará com o "estilo característico e o humor inconfundível de Tarantino".

Programada para estrear no começo de 2027, a peça será produzida pela Sony Pictures Entertainment e pela Sonia Friedman Productions. Detalhes como o elenco, a equipe criativa e o teatro específico em que o espetáculo será apresentado ainda não foram revelados.

Há alguns meses, rumores de que Tarantino estaria planejando sua estreia no teatro começaram a ganhar força em veículos especializados. Desde o final de 2024, quando o cineasta desistiu de filmar The Movie Critic, Tarantino não dava pistas sobre o seu futuro criativo.

O seu último filme, Era uma Vez em... Hollywood, foi lançado em 2019. Com nove longas em sua filmografia - ele conta a duologia de Kill Bill como um único volume -, o diretor já falou em mais de uma ocasião que se aposentará após lançar o seu décimo filme. A peça de teatro, no entanto, não deve influenciar a contagem do diretor.

