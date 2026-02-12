Quer fugir da folia? Veja filmes e séries no streaming para quem é do bloco do sofá
Para quem prefere trocar a folia por uma boa maratona, o streaming pode ser o melhor refúgio
Nem todo mundo está pronto para encarar glitter, multidões e horas em pé atrás de bloquinhos e trios elétricos. Para quem prefere trocar a folia por uma boa maratona, o streaming pode ser o melhor refúgio: tem romance para aquecer o coração, suspense para prender a atenção e comédias perfeitas para desligar a mente.
Pensando nisso, reunimos sugestões de filmes e séries disponíveis nas plataformas para quem faz parte do time que ama um sofá, um cobertor e uma história envolvente sem sair de casa
Para entrar no clima de conforto
Comer, Rezar, Amar (2010)
Depois de um divórcio e uma crise pessoal, uma mulher decide se reencontrar em uma jornada pela Itália, Índia e Bali. Entre comida, espiritualidade e romance, ela descobre uma nova forma de viver.
Onde assistir: HBO Max
O Diabo Veste Prada (2006)
Uma jovem jornalista consegue um emprego em uma revista de moda e passa a conviver com uma chefe exigente e implacável. Um clássico para quem ama histórias de carreira, estilo e caos elegante.
Onde assistir: Disney+
Questão de Tempo (2013)
Ao descobrir que pode voltar no tempo, um rapaz tenta melhorar a própria vida e conquistar o amor, mas aprende que nem tudo pode ser controlado. Romance leve e emocionante, perfeito para assistir com calma.
Onde assistir: Prime Video
A Proposta (2009)
Uma editora poderosa convence seu assistente a fingir que os dois vão se casar para evitar deportação. O plano sai do controle quando eles precisam encarar a família dele no Alasca.
Onde assistir: Disney+
Séries para maratonar sem culpa
Bridgerton (2020-)
Em meio à alta sociedade londrina, romances, escândalos e disputas familiares movimentam a vida dos Bridgerton, sempre sob o olhar de uma misteriosa cronista social.
Onde assistir: Netflix
O Urso (2022-)
Um jovem chef retorna à cidade natal para administrar o restaurante da família e precisa lidar com luto, pressão e caos na cozinha. Série intensa, mas viciante.
Onde assistir: Disney+
Modern Family (2009-2020)
Com humor leve e personagens carismáticos, a série acompanha três núcleos familiares diferentes e suas confusões do dia a dia Boa para assistir em qualquer ordem.
Onde assistir: Disney+
The White Lotus (2021-)
A cada temporada, hóspedes ricos e funcionários de um resort de luxo se envolvem em tensões, segredos e situações desconfortáveis com humor ácido e crítica social.
Onde assistir: HBO Max
The Pitt (2025-)
A série acompanha a rotina intensa de profissionais da saúde em um hospital de Pittsburgh. Com clima realista e ritmo acelerado, é uma opção para quem gosta de produções médicas mais cruas e emocionais.
Onde assistir: HBO Max
Para ficar por dentro do Oscar 2026
Pecadores (2025)
Irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando recomeçar a vida, mas acabam se deparando com uma presença maligna que transforma o lugar em um cenário de tensão e violência.
Onde assistir: HBO Max
Uma Batalha Após a Outra (2025)
Um ex-revolucionário é forçado a confrontar o próprio passado quando um antigo inimigo reaparece e sequestra sua filha. Em meio a perseguições e conflitos, ele embarca em uma missão desesperada para resgatá-la.
Onde assistir: HBO Max
Frankenstein (2025)
Nova adaptação do clássico de Mary Shelley, do ponto de vista da criatura, o filme revisita a história do cientista obcecado por criar vida, e das consequências monstruosas de ultrapassar limites éticos e humanos.
Onde assistir: Netflix
Sonhos de Trem (2025)
Ambientado em um cenário de transformação e progresso, o filme acompanha a vida de um homem simples atravessado por memórias, perdas e pela passagem do tempo, em uma narrativa sensível e contemplativa.
Onde assistir: Netflix
F1: O Filme (2025)
O longa mergulha no universo da Fórmula 1, acompanhando um piloto veterano que retorna às pistas em meio à pressão, rivalidades e adrenalina.
Onde assistir: Apple TV
Para quem quer suspense
Garota Exemplar (2014)
O desaparecimento de uma mulher vira um caso nacional e coloca o marido no centro das suspeitas. Um thriller cheio de reviravoltas e tensão psicológica.
Onde assistir: Disney+
Stranger Things (2016-2025)
Um grupo de amigos tenta desvendar o desaparecimento de um garoto e descobre que a pequena cidade esconde fenômenos sobrenaturais e perigos inesperados.
Onde assistir: Netflix
Animações para assistir sem pensar muito
Soul (2020)
Um professor de música vive uma experiência fora do corpo e passa a refletir sobre propósito, felicidade e o sentido da vida Bonito, leve e inspirador.
Onde assistir: Disney+
Irmão do Jorel (2014-)
Uma das animações brasileiras mais queridas, acompanha o "irmão do Jorel" vivendo aventuras absurdas e hilárias em uma família excêntrica, sempre à sombra do irmão famoso.
Onde assistir: HBO Max
Divertida Mente (2015)
Riley, uma garota de 11 anos, precisa lidar com mudanças importantes na vida enquanto suas emoções - Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho - tentam comandar sua mente. Leve, engraçado e emocionante.
Onde assistir: Disney+
Red: Crescer é uma Fera (2022)
Uma adolescente descobre que, sempre que fica muito emocionada, se transforma em um panda-vermelho gigante. A animação mistura humor, amizade e as dores de crescer.