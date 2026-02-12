A- A+

streaming Quer fugir da folia? Veja filmes e séries no streaming para quem é do bloco do sofá Para quem prefere trocar a folia por uma boa maratona, o streaming pode ser o melhor refúgio

Nem todo mundo está pronto para encarar glitter, multidões e horas em pé atrás de bloquinhos e trios elétricos. Para quem prefere trocar a folia por uma boa maratona, o streaming pode ser o melhor refúgio: tem romance para aquecer o coração, suspense para prender a atenção e comédias perfeitas para desligar a mente.

Pensando nisso, reunimos sugestões de filmes e séries disponíveis nas plataformas para quem faz parte do time que ama um sofá, um cobertor e uma história envolvente sem sair de casa

Para entrar no clima de conforto

Comer, Rezar, Amar (2010)

Depois de um divórcio e uma crise pessoal, uma mulher decide se reencontrar em uma jornada pela Itália, Índia e Bali. Entre comida, espiritualidade e romance, ela descobre uma nova forma de viver.

Onde assistir: HBO Max

O Diabo Veste Prada (2006)

Uma jovem jornalista consegue um emprego em uma revista de moda e passa a conviver com uma chefe exigente e implacável. Um clássico para quem ama histórias de carreira, estilo e caos elegante.

Onde assistir: Disney+

Questão de Tempo (2013)

Ao descobrir que pode voltar no tempo, um rapaz tenta melhorar a própria vida e conquistar o amor, mas aprende que nem tudo pode ser controlado. Romance leve e emocionante, perfeito para assistir com calma.

Onde assistir: Prime Video

A Proposta (2009)

Uma editora poderosa convence seu assistente a fingir que os dois vão se casar para evitar deportação. O plano sai do controle quando eles precisam encarar a família dele no Alasca.

Onde assistir: Disney+

Séries para maratonar sem culpa

Bridgerton (2020-)

Em meio à alta sociedade londrina, romances, escândalos e disputas familiares movimentam a vida dos Bridgerton, sempre sob o olhar de uma misteriosa cronista social.

Onde assistir: Netflix

O Urso (2022-)

Um jovem chef retorna à cidade natal para administrar o restaurante da família e precisa lidar com luto, pressão e caos na cozinha. Série intensa, mas viciante.

Onde assistir: Disney+

Modern Family (2009-2020)

Com humor leve e personagens carismáticos, a série acompanha três núcleos familiares diferentes e suas confusões do dia a dia Boa para assistir em qualquer ordem.

Onde assistir: Disney+

The White Lotus (2021-)

A cada temporada, hóspedes ricos e funcionários de um resort de luxo se envolvem em tensões, segredos e situações desconfortáveis com humor ácido e crítica social.

Onde assistir: HBO Max

The Pitt (2025-)

A série acompanha a rotina intensa de profissionais da saúde em um hospital de Pittsburgh. Com clima realista e ritmo acelerado, é uma opção para quem gosta de produções médicas mais cruas e emocionais.

Onde assistir: HBO Max

Para ficar por dentro do Oscar 2026

Pecadores (2025)

Irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando recomeçar a vida, mas acabam se deparando com uma presença maligna que transforma o lugar em um cenário de tensão e violência.

Onde assistir: HBO Max

Uma Batalha Após a Outra (2025)

Um ex-revolucionário é forçado a confrontar o próprio passado quando um antigo inimigo reaparece e sequestra sua filha. Em meio a perseguições e conflitos, ele embarca em uma missão desesperada para resgatá-la.

Onde assistir: HBO Max

Frankenstein (2025)

Nova adaptação do clássico de Mary Shelley, do ponto de vista da criatura, o filme revisita a história do cientista obcecado por criar vida, e das consequências monstruosas de ultrapassar limites éticos e humanos.

Onde assistir: Netflix

Sonhos de Trem (2025)

Ambientado em um cenário de transformação e progresso, o filme acompanha a vida de um homem simples atravessado por memórias, perdas e pela passagem do tempo, em uma narrativa sensível e contemplativa.

Onde assistir: Netflix

F1: O Filme (2025)

O longa mergulha no universo da Fórmula 1, acompanhando um piloto veterano que retorna às pistas em meio à pressão, rivalidades e adrenalina.

Onde assistir: Apple TV

Para quem quer suspense

Garota Exemplar (2014)

O desaparecimento de uma mulher vira um caso nacional e coloca o marido no centro das suspeitas. Um thriller cheio de reviravoltas e tensão psicológica.

Onde assistir: Disney+

Stranger Things (2016-2025)

Um grupo de amigos tenta desvendar o desaparecimento de um garoto e descobre que a pequena cidade esconde fenômenos sobrenaturais e perigos inesperados.

Onde assistir: Netflix

Animações para assistir sem pensar muito

Soul (2020)

Um professor de música vive uma experiência fora do corpo e passa a refletir sobre propósito, felicidade e o sentido da vida Bonito, leve e inspirador.

Onde assistir: Disney+

Irmão do Jorel (2014-)

Uma das animações brasileiras mais queridas, acompanha o "irmão do Jorel" vivendo aventuras absurdas e hilárias em uma família excêntrica, sempre à sombra do irmão famoso.

Onde assistir: HBO Max

Divertida Mente (2015)

Riley, uma garota de 11 anos, precisa lidar com mudanças importantes na vida enquanto suas emoções - Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho - tentam comandar sua mente. Leve, engraçado e emocionante.

Onde assistir: Disney+

Red: Crescer é uma Fera (2022)

Uma adolescente descobre que, sempre que fica muito emocionada, se transforma em um panda-vermelho gigante. A animação mistura humor, amizade e as dores de crescer.



