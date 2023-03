A- A+

AGENDA CULTURAL Quer saber qual é a boa do fim de semana? Confira a programação cultural Brega, música eletrônica, cinema e espetáculo teatral integram a programação do fim de semana em Recife, Olinda e Região Metropolitana

Agora, p-a-r-e-c-e que é valendo, o Carnaval acabou - e o ano baladeiro começou! A máxima vale para a programação cultural dos fins de semana em Recife e Olinda, e em espaços da Região Metropolitana da cidade.



Portanto, é chegada a hora de arregaçar as mangas, ou melhor, de guardar os confetes, glitters e coloridos momescos e cair nos agitos. Bora? Mas antes de ir, tem frevo aind avisse? na base do arrastão, lá no Paço, no Bairro do Recife. Bora, né?







CINEMA



Estreia nos cinemas do documentário "Muribeca", de Alcione Ferreira e Camilo Soraes. No enredo, a história dos moradores que vivem no Conjunto Habitacional Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). Mesmo com os dias contados, os moradores melancolicamente resistem.



SHOWS E FESTAS

Sheldon, cantor

Gravação de DVD de Sheldon

Com Tayara Andreza, Dadá Boladão e MC Leozinho, entre outros convidados



Quando: Sábado (4), a partir das 20h

Onde: Clube Português do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 (front), nos sites Bilheteria Digital, Ingressos Prime, bilheteria do clube e em pontos físicos da cidade

Informações: 3231-5400//9 8492-1179

Instagram: @sheldonsh1



Família Madrigal

Espetáculo "Encanto"

História da família Madrigal

Quando: Sábado (4), a partir das 16h

Onde: Camará Shopping - Piso L3 (Camaragibe)



Acesso gratuito

Informações: @camarashopping







After The Carnaval



Quando: Sábado (4)m a partir das 21h

Onde: Lounge 92 (Caruaru)



Ingressos R$ 30 no site Bilheteria Digital



Av. Amazonas, 92, Bairro Universitário, Caruaru-PE

Informações: @lounge_92



Banda Kid Camaleão

Carnahot - Edição Festa da Ressaca

Com a banda Kid Camaleão, Grupo Sem Nome e Orquestra de Frevo do Babá, entre outras atrações



Quando: Sábado (4), a partir das 15h

Onde: Clube dos Oficiais



Ingressos R$ 40 no Sympla ou via WhatsApp 9 9269-9695



Av. João de Barros, 357, Boa Vista

Informações: 9 9269-9695





Revérse 4 de Março

Música eletrônica



Quando: Sábado (4)

Onde: Revèrse Spot



Ingressos R$ 70 no Sympla

Rua Uchôa Cintra, 51, Santana

Informações: @reverse_reverse

Club Metrópole

Love Beats



Quando: Sábado (4), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole



Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla



Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Informações: @clubmetropole



Marcelo Falcão, ex-Rappa

Dias de Luta, Dias de Glória

Tributo a CPM 22, Detonautas, o Rappa e homenagem a Chorão (Charlie Brown), com as bandas Papercut e Bob Tayson



Quando: Sábado (4(), a partir das 22h

Onde: Estelita



Ingressos R$ 35 no Sympla



Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Informações: @estelita.recife

Divas do Jazz

Com Taryn Szpilman, Graça Cunha e Nanny Soul

Quando: Sábado (4) e Domingo (5), às 19h

Onde: RioMar Shopping (Praça de Alimentação - Piso L3)



Acesso gratuito



Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações: @riomar_recife

Orquestra Só Mulheres

Arrastão do Frevo

Com a Troça Carnavalesca A Vaidosa, acompanhada da Orquestra Só Mulheres



Quando: Domingo (5), às 15h30 (concentração)

Onde: Saída do Marco Zero, até o Paço

Acesso gratuito



Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Informações: @pacodofrevo

TEATRO



Pinóquio



Quando: Sábado (4) e Domingo (15), respectivamente às 14h e às 16h20

Onde: Cinema da Fundação/Porto, Bairro do Recife



Ingressos a partir de R$ 7 no Sympla



Cais do Apolo, 122, 16º andar - Bairro do Recife

Informações: @cinemadafundacao



EXPOSIÇÃO

Van Gogh Live 8k

Até 7 de maio



Onde: RioMar Shopping

Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada) no site www.vangoghlive.com.br, no RioMar Recife SuperApp e no ponto físico do mall (próximo à Decathlon)





Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações: @vangoghlivebrasil8k

Expo Elba Ramalho

Quando: a partir deste sábado (4) até 17 de março

Onde: Shopping Carpina



Acesso gratuito



Rodovia PE-041, Km 02, Bairro Novo, Carpina

Informações: @shopping_carpina

