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música "Queremos que mais pessoas vençam", diz João Gomes ao defender categoria para o forró no Grammy Pernambucano se apresentou no Rio ao lado de Jota.pê e Mestrinho

Se depender de João Gomes, o forró não vai ficar de fora da festa. Depois de levar a música nordestina ao Grammy Latino por dois anos consecutivos com Mestrinho e Jota.pê, o cantor agora quer ampliar o espaço do gênero na premiação.

Em entrevista ao Globo, ao lado dos dois parceiros, durante apresentações na Cidade das Artes, no Rio, nos dias 14 e 15 de novembro, ele defendeu a criação de uma categoria exclusiva para o forró.

— A gente ter ganhado esse prêmio mostra o quanto somos apaixonados pela nossa música, pelo nosso lugar e o quanto queremos que mais pessoas vençam também. Eu falei que queria muito que o forró tivesse uma categoria só no Grammy, assim como o tango tem em outros estilos. Tem muita gente nos ajudando nessa luta e a chegar aonde estamos — disse João.

Atualmente, os trabalhos ligados ao forró concorrem na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, que reúne diferentes expressões musicais. O trio venceu em 2025, com Dominguinho, e repetiu o feito em 2026, com Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo).

A categoria já premiou outros artistas associados à música nordestina e ao forró, como Hermeto Pascoal, vencedor em 2019 com Hermeto Pascoal e Sua Visão Original do Forró, e Mariana Aydar e Mestrinho, que receberam o troféu em 2024 pelo álbum Mariana e Mestrinho.

Os músicos não estiveram presentes na cerimônia mais recente, realizada em 12 de novembro, e acompanharam o anúncio à distância.

A impossibilidade de viajar, no entanto, não diminuiu a comemoração. Segundo João, os três passaram os dias anteriores juntos e acompanharam o resultado por mensagens, enquanto Jota.pê estava em um voo.

— Se a gente tivesse ido, não estaríamos aqui hoje. A emoção foi diferente, mas ficamos ali na frente da telinha, na expectativa, trocando mensagens um com o outro, com o coração apertado. Quando saiu o anúncio, o Jota estava no voo e ninguém conseguia ligar para ele. Foi aquela emoção — contou o cantor ao Globo.

O reconhecimento consecutivo reforça a trajetória de um projeto que aproximou três artistas de origens musicais diferentes em torno de uma mesma referência: Dominguinhos.

O primeiro álbum reuniu o piseiro de João Gomes, a sanfona de Mestrinho e a sonoridade de Jota.pê em versões de músicas como “Pontes Indestrutíveis”, do Charlie Brown Jr., e “Mete Um Block Nele / Ela Tem”.

Já o segundo volume ampliou essa mistura com releituras de sucessos de outras gerações, como “As Quatro Estações”, de Sandy & Junior, e “Se Ela Dança Eu Danço”, de MC Leozinho, além de faixas como “Numa Sala de Reboco” e “Filho do Dono”.

Homenagem a Dominguinhos e força da música nordestina

Mais do que uma referência no nome, Dominguinhos está presente na concepção do trabalho. Para os músicos, a homenagem também representa uma forma de manter viva a tradição do forró e apresentar a obra do sanfoneiro a pessoas que talvez ainda não conhecessem sua importância.

— A nossa música nordestina é muito grandiosa, muito forte. É uma das maiores identidades do nosso Brasil pelo mundo afora. Isso só mostra o quanto ela atravessa gerações. Começou com Luiz Gonzaga, depois teve Dominguinhos, e a gente está fazendo isso com a nossa personalidade, mas sem perder a influência desses grandes ícones, desses grandes baluartes da música nordestina. Queremos mostrar para todo mundo que a música nordestina é atemporal — afirmou Mestrinho.

João Gomes também falou sobre a importância de homenagear o sanfoneiro. O cantor lembrou que a escolha de incluir uma composição de Dominguinhos no segundo volume teve um significado pessoal. “Onde Está Você” fazia parte do repertório que ele cantava ainda no início de sua trajetória, em frente de casa, acompanhado de um amigo sanfoneiro.

— A gente fez uma homenagem a Dominguinhos porque estava faltando isso no primeiro disco. A primeira homenagem foi a sanfona de Mestrinho, que tem realmente o nome de Dominguinhos na sanfona, mas depois faltava a música. E essa música marcou o começo do meu jeito de cantar. Eu cantava na frente de casa, com o sanfoneiro, meu amigo Giovanni, e essa música fazia parte do nosso repertório — contou.

Parceria para além dos palcos

Apesar das diferenças entre suas trajetórias, os três afirmam que a convivência durante o processo de criação foi marcada pela facilidade de encontrar pontos em comum.

As divergências aparecem, mas não costumam se transformar em disputas. Segundo Jota.pê, o grupo consegue chegar a um consenso durante as escolhas musicais.

— A gente tem a sorte de se dar muito bem, inclusive nisso. Às vezes, discordamos e cada um tem uma ideia, mas, no final, sempre chegamos a um consenso para escolher a melhor proposta. Não tem essa de ficar brigando — explicou.

Questionados sobre os próximos passos depois das duas conquistas no Grammy, os artistas não anteciparam planos concretos para o projeto.

A possibilidade de novas apresentações e de outros formatos de lançamento, como uma edição em vinil, foi levantada durante a conversa. João, porém, destacou que a parceria ultrapassou a relação profissional e se tornou parte importante de sua vida.

— Eu não sei ainda o que vem pela frente. Quando a gente conquista uma coisa dessa magnitude, começa a pensar em várias possibilidades sobre o que fazer com um trabalho que nos dá tanta coisa legal. O Jota e o Mestrinho foram duas pessoas que chegaram à minha vida para me ajudar a me entender mais como artista e, principalmente, como pessoa. Você não sabe o quanto eles dois são importantes. Se eu não estou tão legal, eles chegam junto. A gente participa da vida um do outro de uma forma muito sincera — afirmou.

Enquanto segue com a turnê de Dominguinho, João Gomes também prepara a edição de 2027 do São João Gomes, projeto que terá apresentações em diferentes cidades brasileiras e uma estreia internacional em 31 de julho, no Central Park, em Nova York.

A programação, anunciada em São Paulo no dia 16 de novembro, inclui ainda shows no Recife, São Paulo, Aracaju, Teresina, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, além de uma edição em alto-mar, prevista para dezembro.

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