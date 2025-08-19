A- A+

CINEMA ''Querido mundo'': Malu Galli lança filme de Miguel Falabella no Festival de Gramado Atriz de ''Vale tudo'' é protagonista do longa que tem Eduardo Moscovis, Danielle Winits e Marcello Novaes no elenco

Miguel Falabella atravessou o tapete vermelho do Festival de Cinema de Gramado na noite de segunda-feira (18) para apresentar seu novo projeto como diretor: ''Querido mundo''.



O diretor subiu ao palco do Palácio dos Festivais na companhia da equipe, com destaque para os atores Malu Galli, Eduardo Moscovis e Danielle Winits. Antes da sessão, Falabella descreveu o filme como um “experimento” e dedicou a sessão à amiga Maria Carmem Barbosa (1927-2023).

— Eu jamais poderei fugir do que sou. Antes de tudo, eu sou um homem do teatro. O cinema é uma paixão de espectador, de menino. O que gosto de fazer no cinema são homenagens ao que eu vi, ao que eu amo. A narrativa embebida na linguagem teatral era a opção desde sempre, não queria perder isso — conta Falabella, de 68 anos, que assina em codireção de Hsu Chien. — Queria fazer uma fábula diferente.

Adaptação para as telas de peça escrita por Falabella e Barbosa e montada em 1993, com Otávio Augusto e Joanna Fomm, o filme conta a história do encontro entre Elsa (Galli) e Oswaldo (Moscovis), duas pessoas que acabam presas juntas, por acaso, num edifício em construção após a explosão de um botijão de gás.

— Eu também sou forjada no teatro. Como o Miguel, sou uma contadora de história. Foi um feliz encontro. Foi um trabalho muito feliz. O Miguel nos inspira todos os dias, ouvir as referências dele. Rimos, choramos e nos divertimos muito. Amei fazer este filme — diz Malu. — É uma personagem complexa, que flerta com a tragédia e com o humor. A coisa que mais amo é fazer comédia e drama no mesmo trabalho.

Quase todo em preto e branco, e com a razão de aspecto 4x3 (uma imagem na tela quase quadrada), o filme é fruto da cinefilia dos dois diretores.

— O preto e branco é um desafio mercadológico, mas eu sempre achei que a vida daquelas pessoas não tinham cores — destaca o diretor. — Queria falar daquilo que é o mais básico na vida: encontrar alguém que pare e nos escute.

Parceira de longa data de Falabella, Danielle Winits trabalha ao lado do filho Noah Reis, de 17 anos, em “Querido mundo”. O filme marca o primeiro trabalho em longa-metragem do jovem, que já havia atuado em um curta ao lado da mãe quando tinha 8 anos.

— Um bebê que pegamos no colo — brinca Falabella.

O Festival de Gramado acontece até o dia 23.

O repórter viajou a convite do Festival de Gramado.

